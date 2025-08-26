Başkan Erdoğan Malazgirt'te

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı. Buradan Gazze'ye selam gönderen Başkan Erdoğan terörsüz Türkiye süreci için de kritik mesajlar verdi. "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacaktır" diyen Başkan Erdoğan, sürece ayak direyen PKK'nın Suriye'deki ayağı YPG'yi ise "Kıblesini şaşırıp kendisine yeni yabancı patronlar arayanlar kaybedecek. Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz. Biz kalıcı barışın tesisinden yanayız." ifadeleriyle uyardı.

Kutsal kitabımıza hakaret edip çocuklara taciz eden şahıs gözaltında!
Başkan Erdoğan Ahlat'ta öğrencilerle buluştu
Konya Karapınar’da feci kaza: 1 ölü 5 yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı
