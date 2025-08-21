PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye komisyonunda açıklandı! Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken ailelerle yapılan toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazi yakınlarını ilgilendiren bir düzenlemede çalıştıklarını söyledi. Üzerinde çalışılan 38 maddelik taslak metinde şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların arttırılması, şehitlik-gazilik tanımı yapılması, şehitlerin tüm çocuklarına istihdam olanağı tanınması gibi öneriler yer alıyor.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında önceki gün sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerini doğrudan ilgilendiren mevzuatın gözden geçirilmesine ilişkin olarak TBMM çatısı altında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Göktaş, "Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Hulusi Akar'ın başkanlığında yürütülen bu çalışmaya, ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla birlikte katılarak, şehitlik ve gazilikle ilgili hakları güçlendirecek düzenlemeler hazırlıyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmaların, 'Terörsüz Türkiye' vizyonu ve bu Komisyon'un çalışmalarıyla tam uyum içinde ilerlemesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

38 MADDELİK DEĞİŞİKLİK

Toplantıya katılan şehit ve gazi yakınlarını temsil eden vakıf-dernek yöneticileri, üzerinde durulan değişikliğin 38 maddeden oluştuğunu, bazı maddelerin ayrılarak hızla yasalaştırılmasının daha doğru olacağı görüşünü dile getirdiler.

İŞTE ÖNERİLER

Sabah Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bakanı Mustafa Işık, 38 maddelik teklif ile ilgili çalışmalara kendilerinin de katıldığını ve önerilerde bulunduklarını söyledi. Işık, yapılması istenen düzenlemenin şehit yakınları ile gazilerin yaşadığı belli başlı sorunları çözeceğini bildirdi.

Işık'ın verdiği bilgiye göre teklifte yer alan önerilerden bazıları şöyle:

ŞEHİTLİK TANIMI: Yasalarda net bir şehit ya da gazi tanımı yok. Bu nedenle şehit ve gazi tanımı yapılıp netleştirilsin.

ASGARİ ÜCRET KADAR AYLIK: Şehit anne ve babasına verilen aylıklar asgari ücret düzeyine çıkartılsın. Hem anne hem de babaya ayrı ayrı birer asgari ücret kadar aylık verilsin.

GAZİ ERLERİN AYLIKLARI: Gazi Mehmetçiklere (erler) verilen aylık yükseltilsin, rütbeliler ile aralarında fark azaltılsın.

ORTEZ - PROTEZ: Ortez ve protez sadece Ankara'da yaptırılabiliyor. Gaziler aylarca Ankara'da kalmak zorunda kalıyor. Bu nedenle gazilere başka illerde bu tedaviyi yaptırma imkanı sağlansın.

TÜM ÇOCUKLARA İSTİHDAM: Şehit anne, baba ve kardeşlerine 1, eş ve çocuklarına ise 1 istihdam hakkı veriliyor. Bu durum ailelerde sorunlara neden oluyor. Birden fazla çocuğu olan şehitlerin tüm çocuklarına istihdam hakkı tanınsın. Şu anda bu durumda olan sadece 1000 civarında şehit çocuğu bulunuyor.

ONURSAL KİMLİK: Şehitlerin 25 yaşına giren çocuklarına onursal şehit çocuğu kimliği verilsin.

MALULLÜK ÇERÇEVESİ: Terörle mücadelede yaralanmış ancak malül sayılmayanlara yönelik düzenleme yapılsın. Bu durumda olanlara malullük verilsin

10 KATEGORİ 53 DESTEK

Göktaş, şehit yakınları ve gazilere 10 kategoride 53 destek verildiğini söyledi. Göktaş'ın bunlardan yararlananlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

• İstihdam hakkından yararlanma imkanını genişletme çalışmalarımızla bu sayıyı bugün 51.317'ye çıkardık.

• Bu yıl 6.925 olmak üzere toplam 248 bin 731 kişiye ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için seyahat kartlarını teslim ettik.

• Geçtiğimiz yıl, Türk Hava Yolları ile yaptığımız iş birliğinin bir benzerini AJet ile yaparak havayolu ulaşımından yüzde 50 indirimli seyahat imkânı sunduk.

• Bugüne kadar 3.171 kamu kurum ve kuruluş binaları ile okul, cadde, sokak gibi yerlere verdiğimiz isimler ile milletimizin hafızasında kahraman şehitlerimizin hatıralarını daima canlı tutuyoruz.

• 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda şehit düşen 498 kahramanımızın yakınları ile 37.069 gazimize, 45 yılın ardından, 2019 yılında bu yana, Millî Mücadele Madalyalarını tevcih ediyoruz.

• Şu ana kadar 31.180 gazimiz madalyalarına kavuştu.

• Bu yıl, görme engeli bulunan kahraman gazilerimizin yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla teknolojiyle donatılmış akıllı baston sağlanmasına ilişkin Protokol imzaladık.

• Halihazırda, 622 gazimiz bu imkandan talepleri doğrultusunda faydalanabiliyorlar.

