Terörsüz Türkiye komisyonunda açıklandı! Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında önceki gün sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , şehit yakınları ve gazilerini doğrudan ilgilendiren mevzuatın gözden geçirilmesine ilişkin olarak TBMM çatısı altında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Göktaş, "Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Hulusi Akar'ın başkanlığında yürütülen bu çalışmaya, ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla birlikte katılarak, şehitlik ve gazilikle ilgili hakları güçlendirecek düzenlemeler hazırlıyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmaların, 'Terörsüz Türkiye' vizyonu ve bu Komisyon'un çalışmalarıyla tam uyum içinde ilerlemesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Sabah Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bakanı Mustafa Işık, 38 maddelik teklif ile ilgili çalışmalara kendilerinin de katıldığını ve önerilerde bulunduklarını söyledi. Işık, yapılması istenen düzenlemenin şehit yakınları ile gazilerin yaşadığı belli başlı sorunları çözeceğini bildirdi.

Toplantıya katılan şehit ve gazi yakınlarını temsil eden vakıf-dernek yöneticileri, üzerinde durulan değişikliğin 38 maddeden oluştuğunu, bazı maddelerin ayrılarak hızla yasalaştırılmasının daha doğru olacağı görüşünü dile getirdiler.

Takvim Foto Arşiv

Işık'ın verdiği bilgiye göre teklifte yer alan önerilerden bazıları şöyle:

ŞEHİTLİK TANIMI: Yasalarda net bir şehit ya da gazi tanımı yok. Bu nedenle şehit ve gazi tanımı yapılıp netleştirilsin.

ASGARİ ÜCRET KADAR AYLIK: Şehit anne ve babasına verilen aylıklar asgari ücret düzeyine çıkartılsın. Hem anne hem de babaya ayrı ayrı birer asgari ücret kadar aylık verilsin.

GAZİ ERLERİN AYLIKLARI: Gazi Mehmetçiklere (erler) verilen aylık yükseltilsin, rütbeliler ile aralarında fark azaltılsın.

ORTEZ - PROTEZ: Ortez ve protez sadece Ankara'da yaptırılabiliyor. Gaziler aylarca Ankara'da kalmak zorunda kalıyor. Bu nedenle gazilere başka illerde bu tedaviyi yaptırma imkanı sağlansın.