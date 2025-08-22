Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nde Talabanilerin idaresinde olan Süleymaniye'de sokaklar karıştı.
Bafel Talabani kuzeni Lahur Talabani'yi böyle gözaltına aldırdı
PKK/YPG'ye yakınlığıyla bilinen Bafel Talabani ve kuzeni Lahur Cengi Talabani birbirine girdi, sıcak çatışmalara sahne olan bölgede çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
Bafel Talabani kuzeni Lahur Talabani'yi böyle gözaltına aldırdı
PKK/YPG'ye yakınlığıyla bilinen Bafel Talabani ve kuzeni Lahur Cengi Talabani birbirine girdi, sıcak çatışmalara sahne olan bölgede çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
TANKLAR VE İHA'LAR KULLANILDI
Lahur Şeyh Cengi'nin Debaşan'daki ikametgahı tanklarla kuşatıldı ve insansız hava araçlarıyla iki saldırı düzenlendi.
LAHUR'A TUTUKLAMA KARARI... BAFEL TALABANİ KUZENLERİNİ YAKA PAÇA ALDIRDI
Gece boyunca süren çatışmaların Lahur Şeyh Cengi Talabani hakkında çıkarılan tutuklama kararı yatıyor.
Süleymaniye Asayiş Soruşturma Mahkemesi, Lahur Şeyh Cengi hakkında 56. madde kapsamında (güvenlik ve istikrarı bozma) tutuklama kararı çıkardı.
Lahur direndi... "Medyadan duyduğumuza göre hakkımda tutuklama kararı varmış. Resmî olarak hiçbir şeyden haberim yok, bunu sadece medyadan duydum. Bu iddiayı hiç kimseden kabul etmiyoruz ve evimizde oturuyoruz" açıklaması yaptı.
Çatışmaların sonunda Lahur ile kardeşleri Polat Şeyh Cengi ve Aso Şeyh Cengi gözaltına alındı.
LAHUR - BAFEL ÇEKİŞMESİ
Bilindiği üzere Lahur Talabani, KYB'nin eski eş başkanı. Kuzeni Bafel Talabani ile siyasi rekabet içinde.
KYB kaynakları, Lahur hakkındaki tutuklama kararını "parti içindeki istikrarı sağlamak amacıyla" yapıldığını savunurken, Lahur'a yakın isimler bu hamleyi "siyasi darbe" olarak nitelendirdi.