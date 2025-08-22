

ANKARA YAKINDAN TAKİP EDİYOR: TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Süleymaniye'de yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.



Keçeli, Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz. Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.





