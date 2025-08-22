PODCAST CANLI YAYIN

Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş!

IKBY'nin Süleymaniye vilayetinde Talabaniler arasında iç savaş patlak verdi. PKK/YPG destekçisi Bafel Talabani ile siyasi çekişme içinde olan KYB eski eş başkanı Lahur Talabani hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Lahur'un gözaltına almaya giden ekiplere direnmesi sonrası bölge karıştı. Talabeni kuzenler tankla topla birbirine saldırdı. Bafel Talabani'ye bağlı güçler İHA'larla Lahur'un konutunu vurdu. Türkiye gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki vatandaşlarımız için Erbil Başkonsolosluğu'nun girişimiyle gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nde Talabanilerin idaresinde olan Süleymaniye'de sokaklar karıştı.
Bafel Talabani kuzeni Lahur Talabani'yi böyle gözaltına aldırdı



PKK/YPG'ye yakınlığıyla bilinen Bafel Talabani ve kuzeni Lahur Cengi Talabani birbirine girdi, sıcak çatışmalara sahne olan bölgede çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.



TANKLAR VE İHA'LAR KULLANILDI

Lahur Şeyh Cengi'nin Debaşan'daki ikametgahı tanklarla kuşatıldı ve insansız hava araçlarıyla iki saldırı düzenlendi.


LAHUR'A TUTUKLAMA KARARI... BAFEL TALABANİ KUZENLERİNİ YAKA PAÇA ALDIRDI

Gece boyunca süren çatışmaların Lahur Şeyh Cengi Talabani hakkında çıkarılan tutuklama kararı yatıyor.

Süleymaniye Asayiş Soruşturma Mahkemesi, Lahur Şeyh Cengi hakkında 56. madde kapsamında (güvenlik ve istikrarı bozma) tutuklama kararı çıkardı.



Lahur direndi... "Medyadan duyduğumuza göre hakkımda tutuklama kararı varmış. Resmî olarak hiçbir şeyden haberim yok, bunu sadece medyadan duydum. Bu iddiayı hiç kimseden kabul etmiyoruz ve evimizde oturuyoruz" açıklaması yaptı.

Çatışmaların sonunda Lahur ile kardeşleri Polat Şeyh Cengi ve Aso Şeyh Cengi gözaltına alındı.
LAHUR - BAFEL ÇEKİŞMESİ

Bilindiği üzere Lahur Talabani, KYB'nin eski eş başkanı. Kuzeni Bafel Talabani ile siyasi rekabet içinde.

KYB kaynakları, Lahur hakkındaki tutuklama kararını "parti içindeki istikrarı sağlamak amacıyla" yapıldığını savunurken, Lahur'a yakın isimler bu hamleyi "siyasi darbe" olarak nitelendirdi.


ANKARA YAKINDAN TAKİP EDİYOR: TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Süleymaniye'de yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Keçeli, Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz. Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.


