Şırnak'ta iki kardeşin kullandığı TIR'lar çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde aynı yöne giden iki kardeşin kullandığı tır çarpıştı. Kazada Mehmet Bilen (43) hayatını kaybetti, kardeşi Fidayl Bilen (33) ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şırnak yolu üzerindeki Bozalan Polis Noktası girişinde meydana geldi. Şırnak'tan Cizre yönüne giden Mehmet Bilen idaresindeki 27 AAF 502 plakalı toz kömür yüklü TIR, önünde ilerleyen kardeşi Fidayl Bilen'in kullandığı 73 DT 944 plakalı TIR'a, ardından da polis noktasının girişinde bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazada, şoförlerden Mehmet Bilen ağır, kardeşi Fidayl Bilen ise hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Bilen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilen'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

