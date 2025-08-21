PODCAST CANLI YAYIN

Çeşitli suçlara yönelik 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 23 kişi tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 23 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çeşitli suçlara yönelik 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 23 kişi tutuklandı!

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Aydın, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Nevşehir, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Van'da "Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini aktardı.

Operasyonlarda 55 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, bunlardan 23'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerine ise devam edildiğini belirtti.

Yerlikaya, şüphelilerin araç kiralama, kapora bedeli ve ev eşyası temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıklarının, yasa dışı bahis ve kumar oynattıklarının, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettiklerinin ve bu sitelerin reklamını yaptıklarının, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıklarının, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (takvim arşiv foto)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (takvim arşiv foto)

Operasyon sonucu çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kripto baronu İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! Gökalp İçer'in karanlık ağı
İBB’nin 66 milyar TL’lik kredisinin 38.6 milyar TL’si suç örgütlerine aktı
Türk Telekom
Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu
Meteoroloji açıkladı: 7 ilde sağanak, İstanbul’da 36 derece + yüksek nem alarmı! O gün zirve yapacak! Hafta sonuna dikkat
Fenerbahçe - Benfica maçı sonrası şok yorum! "3-4 transfer lazım"
İsrail Gazze'de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: "Biraz gözünüz doysun"
Telegram suçluların yuvası haline geldi! Dini ve milli değerlere hakaretten pedofiliye kadar her şey var
Solskjaer'in kozu orta saha! Beşiktaş'ın 11'i netleşti
"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"
Kader maçı Portekiz'de! Fenerbahçe - Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Putin'le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin'den "İstanbul" teşekkürü
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Anneleri'nde... Kurtulmuş'tan "sabotaj" uyarısı
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne taşıyor | Bakan Işıkhan'dan açıklama
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş'tan 4 yıldız transferi
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye'de! Rutte'den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...