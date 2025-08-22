Türkiye ile Suriye arasında ortak eğitim ve danışmanlık mutabakatı imzalandı

Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos 2025'te "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzalandı. Bu kapsamda Türkiye tarafından Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne eğitim, danışmanlık, teknik destek hizmeti başlatıldı. MSB kaynakları, bu faaliyetlerin koordineli şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

