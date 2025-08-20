Kadraj Galeri Kadraj İkon SON DAKİKA: İstanbul ve 14 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji bugün için saat verdi, fırtına ve gök gürültüsüyle geliyor

SON DAKİKA: İstanbul ve 14 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji bugün için saat verdi, fırtına ve gök gürültüsüyle geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey ve batı kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Günlük hava durumu raporuna göre, özellikle İstanbul'da yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği belirtildi. MGM'nin tahminlerine göre bugün İstanbul'un yanı sıra toplam 15 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların ani ve kısa süreli kuvvetli sağanak şeklinde görülmesi, yer yer gök gürültüsüyle birlikte etkisini artırması öngörülüyor. Peki sağanak yağış kaç gün sürecek? Havalar serinleyecek mi? İşte 20 Ağustos il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 20.08.2025 07:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey bölgeleriyle Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinde bulutluluk artıyor. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Zonguldak çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Çankırı, Konya'nın batısı, Balıkesir'in kuzeyi ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu ve açık geçecek.

Güney ve Doğuda Sıcaklık Yüksek

Hava sıcaklıklarının, güney ve doğu illerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde normallere yakın değerler öngörülüyor. Bu nedenle özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da bunaltıcı sıcakların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Rüzgar Güney Ege'de Kuvvetlenecek

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, ancak Güney Ege kıyılarında yer yer saatte 60 kilometreye ulaşabilecek kuvvetli rüzgârların etkili olacağı bildirildi. Denizcilere ve bölge halkına dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

İstanbul'da Uzun Süre Sonra Yağış

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya'da başlayan yağışların gece saatlerinde İstanbul'a ulaşacağına dikkat çekti.

Şen, "Trakya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da yağmur var. Gece İstanbul'a da gelir ve çarşamba sabah saatlerinde devam eder. Sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmiyor. Uzun süreden sonra İstanbul için yağış ihtimali var." ifadelerini kullandı.