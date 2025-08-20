SON DAKİKA: İstanbul ve 14 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji bugün için saat verdi, fırtına ve gök gürültüsüyle geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey ve batı kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Günlük hava durumu raporuna göre, özellikle İstanbul'da yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği belirtildi. MGM'nin tahminlerine göre bugün İstanbul'un yanı sıra toplam 15 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların ani ve kısa süreli kuvvetli sağanak şeklinde görülmesi, yer yer gök gürültüsüyle birlikte etkisini artırması öngörülüyor. Peki sağanak yağış kaç gün sürecek? Havalar serinleyecek mi? İşte 20 Ağustos il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 20.08.2025 07:00