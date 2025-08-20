SON DAKİKA: İstanbul ve 14 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji bugün için saat verdi, fırtına ve gök gürültüsüyle geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey bölgeleriyle Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinde bulutluluk artıyor. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Zonguldak çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Çankırı, Konya'nın batısı, Balıkesir'in kuzeyi ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hava parçalı bulutlu ve açık geçecek.