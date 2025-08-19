PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan NEXT Sosyal'e üye oldu

Başkan Erdoğan, 1 milyon üyeyi geçen yerli sosyal medya platformuna dün bir mesajla üye oldu.

Başkan Erdoğan NEXT Sosyal'e üye oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli sosyal medya platformu NSosyal'e katıldı. Erdoğan, yerli sosyal medya platformu NSosyal'deki ilk paylaşımında, daha önce şiir albümünde seslendirdiği, Erdem Bayazıt'a ait 'Birazdan Gün Doğacak' şiirinden 'Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı' mısrasına ve 'Hazır mısınız?' ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın 'Başlıyoruz' etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri yer aldı. NEXT Sosyal veya diğer adıyla NEXT TEKNOFEST Sosyal, haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içeriklerin paylaşıldığı bir sosyal medya platformu. Veri güvenliği ve dijital özgürlük vurgusuyla öne çıkan NEXT Sosyal "reklamsız, sansürsüz ve algoritmasız bir deneyim'' sloganıyla dikkat çekiyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3) desteğiyle geliştirilen ve 23 Temmuz 2025'te genel kullanıma açıldı.

Başkan NSosyal'de (Takvim.com.tr)


NSosyal'e Başkan Erdoğan'dan sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da üye oldu.

