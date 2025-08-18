2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda emekli olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti.
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Genelkurmay Başkanı olarak atanmasının ardından görevini Orgeneral Metin Tokel'e devretti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir-teslim törenine katıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda Genelkurmay Başkanı olarak atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevi Orgeneral Metin Tokel'e devretti."
Törende, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görevi devralan Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.