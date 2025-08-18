2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda emekli olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti.



Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Genelkurmay Başkanı olarak atanmasının ardından görevini Orgeneral Metin Tokel'e devretti.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı.