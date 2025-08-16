PODCAST CANLI YAYIN

Domuz eti satmanın Batı'da ağır yaptırımları var! Takvim'in ifşa ettiği "Bifet" sonrası gündem oldu: Hapis cezası, milyonlarca euro para cezası...

Türkiye’de daha önce “Gurme” ve “Yeditepe” markalarıyla dana eti diye domuz eti sattığı defalarca ortaya çıkan firma bu kez “Bifet” adıyla piyasaya geri döndü. Şirketin sahibi İlko Köse olarak kayıtlara geçerken, bu durum Batı’daki benzer skandalları hatırlattı. Zira Avrupa ve Amerika’da domuz eti skandallarına karışan firmalar ağır hapis cezaları, milyonlarca dolar tazminat ve tonlarca ürünün toplatılmasıyla karşı karşıya kaldı. Örneğin; New York’ta “helal” etiketiyle domuz eti satan bir toptancı 18 ay hapis yatarken, Chicago’da at ve domuz DNA’sı çıkan kıymalar nedeniyle USDA tesisi kapattı.

Daha önce "Gurme" ve "Yeditepe" markalarıyla dana eti diye domuz eti sattığı defalarca Takvim.com.tr tarafından ifşa edilen firma, bu kez "Bifet" adıyla piyasaya geri döndü.

Ticaret Sicil kayıtlarına göre firmanın sahibi İlko Köse olarak kayıtlara geçti.

Daha önce ifşa edilen skandalların ardından isim değiştirerek raflara geri dönerken Batı'daki benzer vakalarda ise ağır yaptırımlar dikkat çekti.

BATI'DA AĞIR YAPTIRIMLARI VAR

Avrupa ve Amerika'da tüketiciyi aldatmaya yönelik "domuz eti" vakaları ciddi yaptırımlarla sonuçlanıyor.

İşte Batı'daki ağır yaptırımlar...

New York, 2014 – Bir et toptancısı "halal beef" etiketiyle domuz eti sattığı için 18 ay hapis cezası aldı. FDA ürünleri toplattı, tüketicilerin açtığı sivil davada 1,2 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.

Chicago, 2020 – Dana kıyma diye satılan ürünlerde at ve domuz DNA'sı tespit edildi. USDA tesisi kapattı, sorumlular dolandırıcılıktan yargılandı.

Avrupa, 2013 – Horsemeat Skandalı – At eti sığır eti olarak satıldı, milyonlarca euro değerindeki ürünler geri çağrıldı. İngiltere'de 2 sanığa 4 yıl 6 ay hapis, birine 18 ay ertelenmiş hapis verildi. AB denetim sistemi (RASFF + Europol) çok hızlı harekete geçti, ancak olay büyük bir güven kaybına yol açtı.

Almanya, 2019 – Konvansiyonel et "organik" diye satıldı, şirket sahibi 6 yıl hapis ve milyonlarca euro para cezası aldı. Görüldüğü üzere AB'de "organik" ibaresinin kötüye kullanımı ciddi cezai yaptırımlarla sonuçlanıyor.

İtalya, 2022 – Uzak ülkelerden gelen düşük kaliteli etler "yerli İtalyan" diye satıldı. Tonlarca ürüne el konuldu, firmalara yüz binlerce euro ceza verildi.

