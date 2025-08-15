PODCAST CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu’nun kasalarına milyarlarca lira kayıt dışı para yatırıldı

BDDK, ‘Ekosistem’in kasalarına giren kara paraları belgeledi. Kaynağı belli olmayan en fazla paranın 4.4 milya r lira ile Gülibrahimoğlu’nun hesabında olduğu belirlendi.

Yolsuzluktan tutuklu İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasaları olduğu öne sürülen isimlerin banka hesaplarına milyarlarca lira kayıt dışı para yatırıldığı ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan raporda; hafriyat alanlarından milyar dolarlık vurgun yaptığı değerlendirilen firari işadamı Murat Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına 4 milyar 400 milyon lira, Hüseyin Köksal'ın hesaplarına 219 milyon 329 bin lira, Murat Kapki'nin hesaplarına 196 milyon 766 bin TL, Adem Soytekin'in hesaplarına 198 milyon 716 bin TL, Ertan Yıldız'ın hesaplarına ise 17 milyon 573 bin TL kayıt dışı nakit para yatırıldığı anlaşıldı.

BDDK tarafından hazırlanan rapor savcılığa yollandı. Raporda itirafçı ifadelerinde İmamoğlu'nun yüzde 50 ortağı olduğu belirtilen Gülibrahimoğlu'nun hesabından 1.1 milyar lirayı bizzat kendisinin çektiği bilgisi yer aldı.

