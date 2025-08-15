Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini yayımladı! Kıymada kanatlı et balda hile
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığını tehdit eden ürünleri ve markaları ifşa etmeye devam ediyor. "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" , "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıklarında 3 listede açıklanan ürün ve ve markalara yenileri eklendi. Bifet'in sucuğundan yine domuz eti çıktı. "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde Aydın'dan iki marka tespit edildi. ASOVA ve AYBEY markalarının peynirlerinde natamisin tespit edildi. Taklit ve tağşişte yapılan skandallar ise vatandaşı çileden çıkardı. Triapharma İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.’nin "takviye edici gıda" olarak pazarladığı üründe iddia ettiği etken maddeyi kullanmadığı belirlendi. Bazı bal üreticilerinin “saf” olarak sattığı süzme çiçek balı ve petekli ballarda taklit veya tağşiş unsurları tespit edilirken kıymada yine kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.
BİFET MARKASINDA YİNE DOMUZ ETİ
Buna göre, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait "Bifet" markalı Dana Isıl İşlem Görmüş Baton Sucuk (340 gr) ürününde yapılan analizlerde domuz eti tespit edildi. Parti/Seri numarası 04.11.2025 (2247) olan bu ürün, Et ve Et Ürünleri grubunda yer alıyor.
ASOYA VE AYBEY PEYNİRLERİNDE NATAMİSİN Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait iki farklı peynir ürününde natamisin maddesi tespit edildi.
Her iki ürünün de parti/seri numarası 20.10.2024 olarak açıklandı. Bu ürünler Süt ve Süt Ürünleri grubunda yer alıyor.
İLAÇ ŞİFALI PEYNİR TAM YAĞLI DEĞİL
Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen gıda ürünlerini açıkladı. Listeye giren firmaların ürünlerinde, beyan edilen etken maddelerin bulunmaması, yağ oranının düşük çıkması veya eritme tuzu tespiti gibi ciddi uygunsuzluklar yer aldı
TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA ETKEN MADDE SKANDALI
Fito Farma İlaç İçecek Kozmetik ve Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nin NUTRIFUL markalı "Nutrifull-Alfa Lipoik Asit, Glutatyon, Kuersetin ve Vitamin B Kompleksi İçeren Tablet Takviye Edici Gıda" ürününde beyan edilen etken maddeler tespit edilemedi. (Parti/Seri No: NGLV/2027/1 – İstanbul/Esenyurt)
Triapharma İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.'nin VITAGO markalı "Multivitamin, Mineral ve Koenzim Q10 İçeren Tablet Takviye Edici Gıda" ürününde de aynı şekilde beyan edilen etken maddeler bulunamadı. (Parti/Seri No: 24-1006 – İstanbul/Ümraniye)
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YAĞ ORANI VE KATKI MADDESİ SORUNU
Akdeniz Süt Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret Turizm Ltd. Şti.'nin AKDENİZ markalı "Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri" ürününde (%1000 g) yağ oranının olması gerekenden düşük olduğu tespit edildi. (Ürt. Tarihi: 15.03.2025 – Antalya/Serik)
TAZE KAŞARDA ERİTME TUZU
ÜnyeMSAN Yem ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. - Köyüm Süt markalı "Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri" ürününde eritme tuzu bulundu. (Parti/Seri No: 25009 – Konya/Meram)
İflas Hal. Erkon Süt Ürünleri Gıda Tarım ve Ambalaj Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nin Kars Tarım Birlik markalı "Tam Yağlı Taze Göbek Kaşar Peyniri" ürününde de eritme tuzu tespit edildi. (Parti/Seri No: 225 ERL – Konya/Ereğli)
Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde süt ve süt ürünlerinden et ve et mamullerine, bitkisel yağlardan bal ve baharat çeşitlerine kadar çok sayıda ürün yer aldı.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE BİTKİSEL YAĞ VE NİŞASTA TESPİTİ
Bazı peynir ve yoğurt ürünlerinde, olması gereken süt yağı yerine bitkisel yağ kullanıldığı, hatta bazı ürünlere nişasta eklendiği belirlendi. Konya, Mersin ve Gaziantep'teki çeşitli üreticilerin tam yağlı tost peyniri, eritme peyniri ve kaymaklı yoğurt gibi ürünleri bu kapsamda yer aldı.
ET VE ET ÜRÜNLERİNDE KANATLI ETİ VE SAKATAT KARIŞIMI
Dana kıyma, sucuk ve pide iç harcı gibi et ürünlerinde ise etiketinde belirtilmeyen kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. Adana, Gaziantep, İstanbul, Kütahya ve Erzurum'da faaliyet gösteren firmaların ürünleri listede yer aldı. Bu durum, tüketicilerin kırmızı et diye satın aldığı ürünlerde başka hayvansal proteinlerin bulunduğunu ortaya koydu.
BALDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ
Antalya ve Ankara'da faaliyet gösteren bazı bal üreticilerinin "saf" olarak sattığı süzme çiçek balı ve petekli ballarda taklit veya tağşiş unsurları tespit edildi. Analizlerde bala başka şeker kaynaklarının karıştırıldığı belirlendi.
ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI KARIŞIMI
Bursa, Hatay, Aydın ve Kırklareli'ndeki üreticilerin natürel sızma zeytinyağı olarak pazarladığı ürünlerde, tohum yağları ile karışım yapıldığı tespit edildi. Bazı ürünlerde ise daha düşük kaliteli zeytinyağı kullanıldığı anlaşıldı.
BAHARAT VE DİĞER ÜRÜNLERDE SAHTECİLİK
İstanbul'da satılan bir baharat ürününde domates tozu yerine farklı maddeler bulunduğu, ayrıca bazı zeytinyağı ürünlerinde gıda boyası kullanıldığı da Bakanlık tarafından bildirildi.