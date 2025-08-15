Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini yayımladı! Kıymada kanatlı et balda hile

Peynir (Takvim.com.tr)



Her iki ürünün de parti/seri numarası 20.10.2024 olarak açıklandı. Bu ürünler Süt ve Süt Ürünleri grubunda yer alıyor.





TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR (Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği) Ekran görüntüsü





İLAÇ ŞİFALI PEYNİR TAM YAĞLI DEĞİL

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen gıda ürünlerini açıkladı. Listeye giren firmaların ürünlerinde, beyan edilen etken maddelerin bulunmaması, yağ oranının düşük çıkması veya eritme tuzu tespiti gibi ciddi uygunsuzluklar yer aldı



TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA ETKEN MADDE SKANDALI

Fito Farma İlaç İçecek Kozmetik ve Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nin NUTRIFUL markalı "Nutrifull-Alfa Lipoik Asit, Glutatyon, Kuersetin ve Vitamin B Kompleksi İçeren Tablet Takviye Edici Gıda" ürününde beyan edilen etken maddeler tespit edilemedi. (Parti/Seri No: NGLV/2027/1 – İstanbul/Esenyurt)