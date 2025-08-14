Grand Kartal Otel faciasında karanlık rapor bilmecesi! İrfan Acar'ın 428 bin liralık şüpheli para transferi

Kartalkaya 'daki Grand Kartal Otel 'de 2024'ün Aralık ayında "White Fox" adlı kafe açıldı. Açılışın ardından da İl Özel İdaresi'ne ruhsat başvurusunda bulunuldu. Ruhsat için yangın güvenliği denetimi şart olduğu için itfaiye çalışanı İrfan Acar 16 Aralık 2024'te otele geldi ve denetim yaptı.

İHMALLER ZİNCİRİ: RAPOR BİLMECESİ



Acar'ın raporuna göre davlumbazlarda yağmurlama yangın söndürme sistemi yok, alarm ve duman sistemi çalışmıyor ve acil çıkış kapıları da yetersizdi. Ayrıca raporda on ayrı madde halinde diğer eksiklikler sıralanmıştı. İlk üçü "acil" görüldüğü için 15 gün içinde tamamlanmasının şart olduğu da ifade ediliyordu. Bu rapor hem otel yöneticilerine hem de patronlara iletildi. Müşteki avukatlarına göre patronlar bu şartları sağlayacak raporun maliyetini, sezonun başlamasını ve bu haliyle yangın uygunluk raporu alamayacaklarını da hesap ederek denetim sürecinin iptali için belediyeye başvurdular. Belediye süreci askıya aldı. Bu süreçte sadece kafeyi kapsayan yeni bir başvuru yapıldı.

"KAFE UYGUNDUR" DETAYI



Mağdur avukatlarının iddiasına göre, işletme sahipleri yüksek maliyet, yaklaşan sezon ve mevcut haliyle yangın uygunluk belgesi alınamayacağını hesap ederek belediyeye başvurdu ve denetim sürecinin iptalini talep etti. Belediye süreci askıya aldı. Ardından sadece kafeyi kapsayan yeni bir ruhsat başvurusu yapıldı. Bu başvuru üzerine Acar, 28 Aralık 2024 tarihli ikinci bir rapor hazırladı. Bu kez kafenin yangın güvenliği açısından uygun olduğu belirtildi. Söz konusu rapor, Acar'ın amirleri Kenan Coşkun ile Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tarafından 2 Ocak 2025'te onaylandı.

Grand faciada yeni detay şok etti!