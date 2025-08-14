Grand Kartal Otel faciasında karanlık rapor bilmecesi! İrfan Acar'ın 428 bin liralık şüpheli para transferi

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 2024'ün Aralık ayında "White Fox" adlı kafe açıldı. Açılışın ardından da İl Özel İdaresi'ne ruhsat başvurusunda bulunuldu. Ruhsat için yangın güvenliği denetimi şart olduğu için itfaiye çalışanı İrfan Acar 16 Aralık 2024'te otele geldi ve denetim yaptı.
İHMALLER ZİNCİRİ: RAPOR BİLMECESİ
Acar'ın raporuna göre davlumbazlarda yağmurlama yangın söndürme sistemi yok, alarm ve duman sistemi çalışmıyor ve acil çıkış kapıları da yetersizdi. Ayrıca raporda on ayrı madde halinde diğer eksiklikler sıralanmıştı. İlk üçü "acil" görüldüğü için 15 gün içinde tamamlanmasının şart olduğu da ifade ediliyordu. Bu rapor hem otel yöneticilerine hem de patronlara iletildi. Müşteki avukatlarına göre patronlar bu şartları sağlayacak raporun maliyetini, sezonun başlamasını ve bu haliyle yangın uygunluk raporu alamayacaklarını da hesap ederek denetim sürecinin iptali için belediyeye başvurdular. Belediye süreci askıya aldı. Bu süreçte sadece kafeyi kapsayan yeni bir başvuru yapıldı.
"KAFE UYGUNDUR" DETAYI
Mağdur avukatlarının iddiasına göre, işletme sahipleri yüksek maliyet, yaklaşan sezon ve mevcut haliyle yangın uygunluk belgesi alınamayacağını hesap ederek belediyeye başvurdu ve denetim sürecinin iptalini talep etti. Belediye süreci askıya aldı. Ardından sadece kafeyi kapsayan yeni bir ruhsat başvurusu yapıldı. Bu başvuru üzerine Acar, 28 Aralık 2024 tarihli ikinci bir rapor hazırladı. Bu kez kafenin yangın güvenliği açısından uygun olduğu belirtildi. Söz konusu rapor, Acar'ın amirleri Kenan Coşkun ile Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tarafından 2 Ocak 2025'te onaylandı.
TUTANAKTA EKSİK İMZA
Dava sürecinde avukatların dikkatini çeken detaylardan bir diğeri ise ikinci rapor için düzenlenen denetim tutanağındaki "imzadan imtina edildi" ibaresi oldu. Mevzuata göre, tutanakta denetime katılan personel ya da hazır bulunanlardan birinin imzası yer almalı; imza reddedilirse kimin reddettiği açıkça yazılmalıydı. Ancak Acar'ın tutanağında sadece "imzadan imtina edildi" ifadesi bulunuyor, kişi belirtilmiyordu. Acar bu durumu "Gerek yoktu" sözleriyle savundu. Amirleri ise bu bilginin tutanakta yer alması gerektiğini belirtti.
ARAÇ KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU
Avukatlar ayrıca rapor tarihinin resmi tatil olan 28 Aralık Cumartesi'ye denk geldiğini belirtti. Hürriyet'tte yer alan habere göre Acar, tarihin sehven yazıldığını, denetimin 27 Aralık'ta yapıldığını ve belediyeye ait resmi araçla gittiğini belirterek araç plakasını verdi. Ancak belediyeden alınan tahsis belgeleri ve GPS takip kayıtları, 27 veya 28 Aralık'ta aracın oteller bölgesine gitmediğini ortaya koydu. Araç kayıtlarında sadece 16 Aralık ve 24 Aralık'ta oteller bölgesine giriş olduğu görülüyordu.