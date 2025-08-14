PODCAST CANLI YAYIN

Grand Kartal Otel faciasında karanlık rapor bilmecesi! İrfan Acar'ın 428 bin liralık şüpheli para transferi

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan olay ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yangın mağdurlarının avukatları, otelin kafesine 28 Aralık tarihli geçerli yangın raporunu veren itfaiyeci İrfan Acar’ın otele hiç gitmeden raporu verdiğini tespit etti. Avukatlar şimdi de 14 Ocak’ta annesinin banka hesabından Acar’ın hesabına gelen 428 bin TL araştırılıyor.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 2024'ün Aralık ayında "White Fox" adlı kafe açıldı. Açılışın ardından da İl Özel İdaresi'ne ruhsat başvurusunda bulunuldu. Ruhsat için yangın güvenliği denetimi şart olduğu için itfaiye çalışanı İrfan Acar 16 Aralık 2024'te otele geldi ve denetim yaptı.

İHMALLER ZİNCİRİ: RAPOR BİLMECESİ

Acar'ın raporuna göre davlumbazlarda yağmurlama yangın söndürme sistemi yok, alarm ve duman sistemi çalışmıyor ve acil çıkış kapıları da yetersizdi. Ayrıca raporda on ayrı madde halinde diğer eksiklikler sıralanmıştı. İlk üçü "acil" görüldüğü için 15 gün içinde tamamlanmasının şart olduğu da ifade ediliyordu. Bu rapor hem otel yöneticilerine hem de patronlara iletildi. Müşteki avukatlarına göre patronlar bu şartları sağlayacak raporun maliyetini, sezonun başlamasını ve bu haliyle yangın uygunluk raporu alamayacaklarını da hesap ederek denetim sürecinin iptali için belediyeye başvurdular. Belediye süreci askıya aldı. Bu süreçte sadece kafeyi kapsayan yeni bir başvuru yapıldı.

"KAFE UYGUNDUR" DETAYI

Mağdur avukatlarının iddiasına göre, işletme sahipleri yüksek maliyet, yaklaşan sezon ve mevcut haliyle yangın uygunluk belgesi alınamayacağını hesap ederek belediyeye başvurdu ve denetim sürecinin iptalini talep etti. Belediye süreci askıya aldı. Ardından sadece kafeyi kapsayan yeni bir ruhsat başvurusu yapıldı. Bu başvuru üzerine Acar, 28 Aralık 2024 tarihli ikinci bir rapor hazırladı. Bu kez kafenin yangın güvenliği açısından uygun olduğu belirtildi. Söz konusu rapor, Acar'ın amirleri Kenan Coşkun ile Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tarafından 2 Ocak 2025'te onaylandı.

Grand faciada yeni detay şok etti!

TUTANAKTA EKSİK İMZA

Dava sürecinde avukatların dikkatini çeken detaylardan bir diğeri ise ikinci rapor için düzenlenen denetim tutanağındaki "imzadan imtina edildi" ibaresi oldu. Mevzuata göre, tutanakta denetime katılan personel ya da hazır bulunanlardan birinin imzası yer almalı; imza reddedilirse kimin reddettiği açıkça yazılmalıydı. Ancak Acar'ın tutanağında sadece "imzadan imtina edildi" ifadesi bulunuyor, kişi belirtilmiyordu. Acar bu durumu "Gerek yoktu" sözleriyle savundu. Amirleri ise bu bilginin tutanakta yer alması gerektiğini belirtti.

Grand Kartal Otel'in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde...
CANLI TAKİP | Kartalkaya'daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Tutuklu sayısı 19'a yükseldi

ARAÇ KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Avukatlar ayrıca rapor tarihinin resmi tatil olan 28 Aralık Cumartesi'ye denk geldiğini belirtti. Hürriyet'tte yer alan habere göre Acar, tarihin sehven yazıldığını, denetimin 27 Aralık'ta yapıldığını ve belediyeye ait resmi araçla gittiğini belirterek araç plakasını verdi. Ancak belediyeden alınan tahsis belgeleri ve GPS takip kayıtları, 27 veya 28 Aralık'ta aracın oteller bölgesine gitmediğini ortaya koydu. Araç kayıtlarında sadece 16 Aralık ve 24 Aralık'ta oteller bölgesine giriş olduğu görülüyordu.

Otel sahibi Halit Ergül

KAPI VE TANIK TARTIŞMASI: RAPOR OTELE GİDİLMEDEN YAZILDI

Duruşmada avukatlar, kafenin otele açılan ikinci bir kapısının olup olmadığını sordu. Acar "Kesinlikle yok" yanıtını verdi. Avukatlar ise böyle bir kapının bulunduğunu savundu. Denetim günü orada olduğu belirtilen bir çalışan, Acar'ı teşhis edemedi. İki gün sonra "tanık" olarak getirilen başka bir çalışan ise Acar'ı teşhis etti; ancak bu kişinin rapordan sonra, Ocak 2025'te işe başladığı ortaya çıktı. Avukatlar, Acar'ın ikinci raporu oteli hiç görmeden hazırladığını, "imzadan imtina" notunun ve tanık beyanlarının bu iddiayı desteklediğini öne sürdü.

İrfan Acar

428 BİN LİRALIK ŞÜPHELİ TRANSFER

Mağdur ve müşteki avukatları, Acar'ın banka hesap dökümlerinin dosyaya girmesini talep etti. Mahkeme kararıyla getirilen kayıtlara göre, 14 Ocak 2025'te (yangından 7 gün önce) Acar'ın hesabına annesinin hesabından 428 bin lira havale yapıldı. Avukatlar bu paranın kaynağını araştırıyor. Bir sonraki duruşmada, Acar'ın annesinin, itfaiye müdürünün ve belediye başkan yardımcısının banka hareketlerinin de incelenmesi talep edilecek.

takvim foto arşivtakvim foto arşiv

TEKRAR TUTUKLANDI

Soruşturma aşamasında tutuklanan, daha sonra ev hapsiyle serbest bırakılan İrfan Acar, 7-17 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki ilk duruşmaların ardından yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

