Grand Kartal Otel'in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde... (Takvim.com.tr)



Ancak onların odasındaki perdeler ve örtüler, yanmıyordu. Tüm oda izolasyonluydu. Üst katlardaki birçok insan ölürken onlar kurtuldu. Sonra da Ceyda Hanım, insanlardan hassasiyet bekler oldu.