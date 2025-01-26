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Grand Kartal Otel'in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde...

Grand Kartal Otel'in sahipleri, tüm eksiklikleri biliyordu. Ama tedbir almak yerine sadece kendi canlarını ön planda tuttu. Otelin patronu Halit Ergül'ün kızları, odalarına yanmaz perde ve örtü koydu. Bu sayede kurtuldu. Takvim Gazetesi konuyu Vicdan da'yanmaz' başlıklı manşetiyle gündeme taşıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Grand Kartal Otel’in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde...

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    Otel sahibi Emine- Halit Ergül çiftinin kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, tesisi aileleriyle birlikte işletiyordu.

    Grand Kartal Otel'in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde... (Takvim.com.tr)Grand Kartal Otel'in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde... (Takvim.com.tr)

    İki kardeş, o gece de kızlarıyla beraber 12. kattaki Kral Dairesi'nde kalıyordu.

    Grand Kartal Otel'in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde... (Takvim.com.tr)Grand Kartal Otel'in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde... (Takvim.com.tr)

    Ancak onların odasındaki perdeler ve örtüler, yanmıyordu. Tüm oda izolasyonluydu. Üst katlardaki birçok insan ölürken onlar kurtuldu. Sonra da Ceyda Hanım, insanlardan hassasiyet bekler oldu.

    Grand Kartal Otel'in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde... (Takvim.com.tr)Grand Kartal Otel'in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde... (Takvim.com.tr)

    Otelin hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu, kendisini de mağdur saydı.

    Grand Kartal Otel'in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde... (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Grand Kartal Otel'in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde... (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Paylaşımında "Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu" demişti. Gelen tepkilerin ardından hesabını kapatmıştı.

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