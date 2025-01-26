Grand Kartal Otel’in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde...

Otel sahibi Emine- Halit Ergül çiftinin kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, tesisi aileleriyle birlikte işletiyordu.
İki kardeş, o gece de kızlarıyla beraber 12. kattaki Kral Dairesi'nde kalıyordu.
Otel sahibi Emine- Halit Ergül çiftinin kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, tesisi aileleriyle birlikte işletiyordu.
İki kardeş, o gece de kızlarıyla beraber 12. kattaki Kral Dairesi'nde kalıyordu.
Ancak onların odasındaki perdeler ve örtüler, yanmıyordu. Tüm oda izolasyonluydu. Üst katlardaki birçok insan ölürken onlar kurtuldu. Sonra da Ceyda Hanım, insanlardan hassasiyet bekler oldu.
Otelin hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu, kendisini de mağdur saydı.
Paylaşımında "Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu" demişti. Gelen tepkilerin ardından hesabını kapatmıştı.