AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: 25 yılda 1 asırlık icraat!

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, partinin 24. yıl dönümünde Takvim'den Ahmet Zeren'e konuştu. 25 yılda bir asırlık icraat gerçekleştirdiğini vurgulayan Yusuf İbiş, “Terörsüz Türkiye” hedefinin gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cezaevi önündeki açıklamalarıyla Başkan Erdoğan'a saldırmasını "posta güvercini" benzetmesiyle eleştiren İbiş, "AK Parti ile büyüyen nesil olarak, Türkiye’nin dünü ve bugünü arasındaki farkı görüyor, yarınlara umutla bakıyoruz" dedi.