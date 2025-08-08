Son Dakika
CANLI | Başkan Erdoğan'dan DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Deniz ve hava trafiği kapatıldı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze! MEB usulsüzlükleri tespit etti neşteri vurdu! 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sahte e-imza üzerinden kaos planı yapanlara sert tepki: "Amaçları suçla mücadele değil" Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir"
PODCAST CANLI YAYIN

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, D&R Trabzon Meydan'da Trabzon halkı ve okurlarıyla buluştu. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katıldığı imza ve söyleşi gününde Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı eserlerini imzaladı. Satışa çıkan kitaplarının gelirini NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağışlayacağı bildiren Albayrak, "Kabiliyetli, yetim ve şehit çocuklarına burs verecekler. Bu mutluluk ve onur bana yeter.” dedi. Albayrak, "Kitaplarımda, 60 yıllık arşivlerimden yola çıkarak, elimde olan belgelerle Türk İslam düşünce tarihinin son 100 yıllık batılılaşma hesaplaşması, Trabzon’un iman ateşi gibi çile çeken kahramanlarını yeni nesillere anlatmak için yazdım." ifadelerini kullandı.

Bunlar da Var

Esenyurt’ta bir taksici genç kıza yumruk atıp bayılttı: İşte o anlar
Esenyurt’ta bir taksici genç kıza yumruk atıp bayılttı: İşte o anlar
Anadolu Otoyolu'nda can pazarı! 10 yaralı!
Anadolu Otoyolu'nda can pazarı! 10 yaralı!
Nevşehir’de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Nevşehir’de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı
Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle