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Sarallar suç örgütüne operasyon! Ali Uğur Uzun, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı

Sarallar suç örgütünün yöneticilerinden olduğu tespit edilen ve hakkında çeşitli ağır suçlardan yakalama kararı bulunan Ali Uğur Uzun yurt dışından özel jetiyle geldiği Atatürk Havalimanı’nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Ali Uğur Uzun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 17:34 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 17:34
Sarallar suç örgütüne operasyon! Ali Uğur Uzun, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı

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Sarallar organize suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirlenen ve hakkında 28 Aralık 2024'te yakalama kararı çıkarılan firari Ali Uğur Uzun gözaltına alındı.

ATATÜRK HAVALİMANINDA YAKALANDI
Liderliğini Alaattin Saral'ın yaptığı ve 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirlenen ve hakkında 28 Aralık 2024 tarihinde, 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ali Uğur Uzun, özel jetiyle geldiği Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sarallar suç örgütünün firari ismi Ali Uğur Uzun, özel uçakla geldiği İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı (Fotoğraf: DHA)Sarallar suç örgütünün firari ismi Ali Uğur Uzun, özel uçakla geldiği İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı (Fotoğraf: DHA)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bir süredir yurt dışında olan Ali Uğur Uzun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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