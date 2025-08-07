Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i, Atatürk Kültür Merkezi önünde 4 Mayıs günü Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında yumruk atarak darp eden sanık Selçuk Tengioğlu'nun 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.Özgür Özel’e yumruklu saldırı anları!
İstanbul 44.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.
SALDIRGAN SELÇUK TENGİOĞLU: YAPTIĞIM ŞEYDEN DOLAYI AİLESİNDEN DE ÖZÜR DİLİYORUM
Tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu savunmasında "Sadece aptallıktan kaynaklanan bir şey yaptığım hareket. Ben bu hareketin pişmanlığını çekiyorum. Ben sayın genel başkanımın annesinden, babasından, ailesinden özür dilerim. Yaptığım şeyden dolayı ailesinden de özür diliyorum" dedi.
Sanık avukatı ise "Müvekkilim suçu inkar etmemiştir. Pişmanlığını dile getirmiştir. Orantılılık ilkesi dikkate alınarak karar verilmesini talep ederiz. Müvekkilim olayı tasarlamamıştır, öncelikle beraatine mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.