CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan saldırgan Selçuk Tengioğlu, "Sadece aptallıktan kaynaklanan bir şey yaptığım hareket. Yaptığım şeyden dolayı ailesinden de özür diliyorum" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i, Atatürk Kültür Merkezi önünde 4 Mayıs günü Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında yumruk atarak darp eden sanık Selçuk Tengioğlu'nun 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 44.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

SALDIRGAN SELÇUK TENGİOĞLU: YAPTIĞIM ŞEYDEN DOLAYI AİLESİNDEN DE ÖZÜR DİLİYORUM
Tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu savunmasında "Sadece aptallıktan kaynaklanan bir şey yaptığım hareket. Ben bu hareketin pişmanlığını çekiyorum. Ben sayın genel başkanımın annesinden, babasından, ailesinden özür dilerim. Yaptığım şeyden dolayı ailesinden de özür diliyorum" dedi.

Sanık avukatı ise "Müvekkilim suçu inkar etmemiştir. Pişmanlığını dile getirmiştir. Orantılılık ilkesi dikkate alınarak karar verilmesini talep ederiz. Müvekkilim olayı tasarlamamıştır, öncelikle beraatine mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İN AVUKATI: ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR
Özgür Özel'in avukatı ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederek "Müvekkilimin mahkeme huzurunda beyanının alınmasının dosyaya katkı sağlayamayacağı, sanığın ikrarı ve delillerin toplanmış olması dikkate alınarak bir önceki celse müvekkilimin beyanının alınmasına ilişkin ara karardan dönülmesini talep ederiz. Ayrıca sanığın adli sicil kaydı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamını talep ederiz. Şikayetimiz devam etmektedir" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın kaçma ihtimali, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Eylül tarihine erteledi.

