Selçuk Tengioğlu Özgür Özel'e yumruk attı

SALDIRGAN SELÇUK TENGİOĞLU: YAPTIĞIM ŞEYDEN DOLAYI AİLESİNDEN DE ÖZÜR DİLİYORUM

Tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu savunmasında "Sadece aptallıktan kaynaklanan bir şey yaptığım hareket. Ben bu hareketin pişmanlığını çekiyorum. Ben sayın genel başkanımın annesinden, babasından, ailesinden özür dilerim. Yaptığım şeyden dolayı ailesinden de özür diliyorum" dedi.