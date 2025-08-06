Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir (64), tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Samsun'da yaşayan 1961 doğumlu eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Samsun Milletvekili ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden sonra bir dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Demir, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Demir'in cenaze namazı bugün ikindi vakti Samsun Büyük Cami'de kılınacak. Demir, 7 Ağustos Perşembe günü Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verilecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, daha önce Samsun Milletvekili ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Demir'in vefatını üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, "Milletimize ve Samsun'umuza hizmetleri daima şükranla hatırlanacak. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, vefat haberini üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Samsun'umuza ve ülkemize AK Parti Samsun Kurucu İl Başkanlığı, milletvekilliği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevleri ile hizmet etmiş kıymetli büyüğümüz Mustafa Demir'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Sayın Başkanımızı şehrimize kazandırdığı hizmetlerle daima hatırlayacağız. Başkanımıza Allah rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
MUSTAFA DEMİR KİMDİR?
18 Ocak 1961'de Trabzon Şalpazarı'nda doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye'dir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi.
4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu.
22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi. Demir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden sonra bir dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.