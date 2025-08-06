Başkan Erdoğan Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'nda açıkladı: Dünyada ilk sıradayız! Haydarpaşa ve Sirkeci mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu."Dünyada ilk sıradayız"
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Konuşmama eski bakanımız, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin.
Sempozyum kapsamında yapılacak istişarelerin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Organizasyonda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Sabırla çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyorum.
Anadolu toprakları nice devletlere ev sahipliği yapmıştır. İnançlar, kültürler iç içe geçmiş, insanlığın ortak hafızası Anadolu'da şekillenmiştir. Anadolu bir açık hava müzesidir. Şanlıurfa ilimizde bulunan Göbeklitepe'nin geçmişi Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl öncesine uzanmaktadır. İçinde yaşadığımız coğrafyayı hakkıyla anlayamazsak geleceğimizi çizemeyiz. İnşallah kıyamete kadar bu topraklarda olmaya devam edeceğiz.
Arkeoloji alanında çok köklü bir mirasın sahibiyiz. Yeni nesillere en güzel şekilde bırakmak son derece önemlidir.
İlk olarak Sultan Abdülmecit döneminde eski medeniyetlere sahip eserler muhafaza altına alınmaya başlamıştır.
Arkeoloji çalışmaları Cumhuriyet dönemi ile ivme kazandı. Bayrak yarışını biz yürütüyoruz.
Tarih ve kültür mirasımızı yarınlara taşımak için gayret sarf ediyoruz. Yoğun bir emek harcıyoruz. Sizlerin alın teri neticesinde ortaya çıkarılan gizli hazinelerin hak ettiği değeri görmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz.