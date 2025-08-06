e-Devlet tapu kilitleme nasıl yapılır? Eviniz elinizden uçup gitmesin

Son zamanlarda artan tapu dolandırıcılığı olayları, vatandaşlar arasında büyük endişe yaratıyor. Dolandırıcılar, sahte kimlik ya da vekaletname kullanarak kişilerin haberi olmadan tapu işlemleri yapabiliyor ve büyük maddi kayıplara yol açabiliyorlar. Ancak E-Devlet üzerinden yapılabilecek basit bir işlemle bu risk önemli ölçüde azaltılabiliyor. Uzmanlar, tapu sahibi herkesin bu güvenlik adımını mutlaka uygulaması gerektiğini vurguluyor.

Anadolu Ajansı Kimlik Bilgileriniz Tehlikede Olabilir Günümüzde kimlik bilgileri, pek çok alanda kullanılıyor; alışverişten resmi işlemlere, bankacılıktan kargo teslimatına kadar. Bu yüzden kötü niyetli kişiler bu verilere ulaşıp, tapular üzerinde sahte işlemler yapabiliyor.