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e-Devlet tapu kilitleme nasıl yapılır? Eviniz elinizden uçup gitmesin

Günümüzde kimlik bilgilerimiz birçok alanda ve dijital ortamlarda yer alıyor. Ne yazık ki bu verilerin kötü amaçlı kişilerce ele geçirilmesi, tapu işlemlerinde sahtekarlık yapılmasının önünü açıyor. Son dönemde yaşanan arsa dolandırıcılığı vakaları, bu riskin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu noktada e-Devlet tapu kilitleme işleminin bilinmesi ve uygulanması büyük önem taşıyor. Peki e-Devlet tapu kilitleme nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar.

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e-Devlet tapu kilitleme nasıl yapılır? Eviniz elinizden uçup gitmesin

Son zamanlarda artan tapu dolandırıcılığı olayları, vatandaşlar arasında büyük endişe yaratıyor. Dolandırıcılar, sahte kimlik ya da vekaletname kullanarak kişilerin haberi olmadan tapu işlemleri yapabiliyor ve büyük maddi kayıplara yol açabiliyorlar. Ancak E-Devlet üzerinden yapılabilecek basit bir işlemle bu risk önemli ölçüde azaltılabiliyor. Uzmanlar, tapu sahibi herkesin bu güvenlik adımını mutlaka uygulaması gerektiğini vurguluyor.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Kimlik Bilgileriniz Tehlikede Olabilir

Günümüzde kimlik bilgileri, pek çok alanda kullanılıyor; alışverişten resmi işlemlere, bankacılıktan kargo teslimatına kadar. Bu yüzden kötü niyetli kişiler bu verilere ulaşıp, tapular üzerinde sahte işlemler yapabiliyor.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

E-Devlet'te Yeni Güvenlik Önlemi: "İşlem Yapılmaz Beyanı"

Tapu dolandırıcılıklarına karşı E-Devlet'te yeni ve önemli bir önlem devreye girdi. "İşlem Yapılmaz Beyanı" sayesinde, tapunuzda sizden habersiz işlem yapılması engelleniyor. Bu ücretsiz hizmetle, beyan işlemi yapıldıktan sonra tapuda herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce mutlaka sizin onayınız alınması gerekiyor.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Tapu E-Devlet'ten Nasıl Kilitlenir?

  1. Öncelikle turkiye.gov.tr adresine giderek T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizle giriş yapın.
  2. Arama çubuğuna "Web Tapu" yazarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetini seçin.
  3. Açılan sayfada sol menüden "Beyan İşlemleri" bölümüne girip, "İşlem Yapılmaz Beyanı Tesisi" seçeneğini kullanarak tapunuza işlem yasağı koyun.

Bu sayede, siz onay vermedikçe tapunuz üzerinde herhangi bir işlem yapılamayacak.

Taşınmazınızın güvenliği için bu adımı atmanız büyük önem taşıyor.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Cep Telefonu Bilgilerinizi de Güncelleyin

Uzmanlar, E-Devlet hesabınızda "Tapu Telefon Bilgileri" kısmına mutlaka cep telefonu numaranızı eklemenizi öneriyor. Bu sayede, tapunuzla ilgili olası şüpheli işlemlerde anında SMS ile bilgilendirme alabilirsiniz.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Telefon Bilgisi Nasıl Güncellenir?

  1. E-Devlet sistemine giriş yapın.
  2. Arama kısmına "tapu telefon bilgileri" yazın.
  3. Eğer daha önce kayıtlı telefon numaranız yoksa, "Telefon numarası kaydet" seçeneğine tıklayın.
  4. Bilgilendirme metnini okuyup onaylayın.
  5. Cep telefonunuzu girin ve gelen doğrulama kodunu sisteme yazarak işlemi tamamlayın.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

İşlem Online ve Ücretsiz Gerçekleştirilebilir

Yukarıdaki işlemleri uyguladığınızda, tapunuz üzerinde sizin izniniz olmadan işlem yapılmaya çalışıldığında anında telefonunuza bildirim gönderiliyor. Böylece, dolandırıcılık girişimlerini erkenden fark edip önlem alma imkanınız oluyor. Üstelik bu işlem ücretsiz ve tamamen online olarak gerçekleştirilebiliyor.

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