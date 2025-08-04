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Tek teker aşk tek bıraktı! Tutkulusu olduğu motosiklet sonu oldu

Sergen Gülpınar, tutkunu olduğu motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli bir hareket yapmak istedi. Kontrolünü kaybederek yaşamını yitirdi. Tabuta sarılan acılı eş Dilara Gülpınar, “Yavaş koyun, canı acımasın” feryadı ise yürekleri deldi.

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Tek teker aşk tek bıraktı! Tutkulusu olduğu motosiklet sonu oldu

Acı olay, geçtiğimiz cuma gecesi Antalya'nın Kepez ilçesi Batı Çevre Yolu'nda yaşandı. Saç tasarımcısı olan Sergen Gülpınar (30) motorcu arkadaş grubuyla bir araya gelip yemek yedikten sonra, motosikletiyle yola çıktı. Seyir halinde iken motosikletinin önünü kaldırarak ilerledi. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikleti ile yerde sürüklenerek bariyerlere çarptı. Talihsiz genç, olay yerinde can verdi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonrası Gülpınar'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

VASİYETİ GERÇEKLEŞTİ
Öte yandan Sergen Gülpınar'ın "Ben bu motor üzerinde ölürsem küçük, büyük ne kadar motor var ise, tanıyıp tanımayan herkes cenaze aracımın arkasında bana eşlik etsin" vasiyeti olduğu öğrenildi. Gülpınar'ı taşıyan cenaze aracının arkasından onlarca motosikletli konvoy halinde ilerleyerek talihsiz gencin vasiyetini yerine getirerek son yolculuğuna uğurladı.

'OĞLUMUZ OLACAK'
Defin sırasında tabutun başına kapanan Dilara Gülpınar, "Oy benim sevdiğim, nasıl yalnız bıraktın beni. Daha kokuna doyamadım. Sana söz, ne yüzüklerimi çıkartacağım, ne eşyalarını bırakacağım. Bir Allah'ın kuluna kafamı kaldırıp bakmayacağım. Sana söz veriyorum. Bak bir tane de oğlumuz olacak. Nur içinde yat kurban olduğum" diyerek ağıt yaktı.

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