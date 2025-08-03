Suriye tam gaz ileri | Enerji ihtiyacına büyük destek! Bakan Bayraktar açıkladı: 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Türkiye, Suriye'nin enerji altyapısını yeniden yapılandırma sürecinde üstlendiği aktif rol kapsamında dünden itibaren ülkeye doğal gaz ihracatına başladı. Bu ihracat ile Suriye'nin günde 3-4 saat süren elektrik arzının 10 saate çıkacağı açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de yaşamı tekrar normale döndürecek adımların bir an önce atılması talimatı verdiğini anımsattı. "Azerbaycan'dan gelen doğal gazı, Kilis üzerinden Suriye'ye veriyoruz. Bu doğal gazla 1200 megavatlık elektrik santrali faal hale gelecek. Bu sayede 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Günlük 6 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip hattan, yılda 2 milyar metreküp gaz akışı sağlanacak" ifadesini kullandı.



Katar'ın, Azerbaycan gazının Suriye'ye taşınmasında bir yıl boyunca ücretsiz destek sağlayacağı açıklandı. Azerbaycan'dan gelen doğal gazın Türkiye üzerinden Halep'e ulaştırılması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.



Azerbaycan'dan gelen ve Türkiye üzerinden taşınan gaz sayesinde 4 saatlik elektrik arzı yaklaşık 10 saate yükselecek.



Törene, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir'in yanı sıra projede yer alan ülkelerden Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Katar

Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al- Sulaiti de katıldı.