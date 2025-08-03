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Akpolat'ın rüşvet defteri! Medya ve gazetecilere milyonlarca TL para akışı! Liste kabarık | Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya...

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a ait harcama listesi dosyaya girdi. Rüşvetten elde edildiği belirtilen paraların CHP yandaşı medya ve gazetecilere aktarıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi:
Akpolat'ın rüşvet defteri! Medya ve gazetecilere milyonlarca TL para akışı! Liste kabarık | Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya...

Beşiktaş'ın eski Belediye Başkanı Rıza Polat'ın bir belediye görevlisi tarafından savcılığa teslim edilen listede 56 milyon 475 bin TL kişisel harcamanın yapıldığı anlaşıldı.

Listede Nevşin Mengü, Altan Sancar, Ali Haydar Fırat ve İsmail Küçükkaya'nın yanı sıra Halk TV, Tele1 ve KRT'ye de milyonlarca TL para aktarıldığı bilgisi yer aldı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" demişti.

BOL KESEDEN
Dikkat çeken listede, 11 Mart 2024 tarihinde kaynağı belirsiz olduğu değerlendirilen 1 milyon 650 bin TL'nin 500 bin TL'sinin gazeteci İsmail Küçükkaya'ya, 750 bin TL'sinin canlı yayın notuyla Halk TV'ye, 1 milyon 300 bin TL'sinin Tele1 kanalına, 100 bin TL'sinin ise KRT'ye ödendiği görüldü. Aynı listede 5 Nisan 2024'te gelen 715 bin TL'nin ise 5 Mart 2024'te Halk TV'ye 350 bin TL ve Tele1'e 315 bin TL olarak aktarıldığı not edildi.

MAAŞ BAĞLAMA
Rıza Akpolat'a ait harcama listesinde 4 Nisan 2024 tarihinde 'gelen' notuyla kaydedilen 254 bin TL'nin 200 bin TL'sinin gazeteci Nevşin Mengü'ye, 50 bin TL'sinin ise acentaya ödendiği, 15 Mayıs 2024'te bir diğer gazeteci Ali Haydar Fırat'a da 5 bin dolar ödeme yapıldığı belirtildi. Listede 3 Haziran 2024 tarihinde ise İletişim + Politikyol (Altan Sancar Maaş ) - (Aytuğ - Berkan - Yusuf Maaş) - (Ajans Ücret) notuyla 670 bin TL ödeme yapıldığı yer aldı. Ömer Çelik, ödemeyi doğruladı.

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