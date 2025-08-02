Suriye’ye gaz ihracatı başlıyor! Günlük 6 milyon metreküp gaz ihraç edilmeye başlanacak

Türkiye-Suriye Doğal gaz Boru Hattı'nın açılışı bugün Kilis'te yapılacak. Törenle birlikte Suriye'ye günlük 6 milyon metreküp gaz ihraç edilmeye başlanacak. Bölgeye verilecek elektrik ve doğal gaz sayesinde Suriye'deki 3.7 milyon hane enerjiye kavuşmuş olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov ve Katar Kalkınma Ajansı Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti'nin katılacağı tören kapsamında Suriye'ye doğal gaz akışı başlatılacak.

(AA)



HAT MAYISTA TAMAMLANDI



Kilis'ten Halep'e uzanan doğal gaz boru hattı mayıs ayında tamamlanırken, teknik bir takım düzenlemelerin yapılması sonrasında hatta ilk gaz akışı bugün gerçekleşecek. Türkiye, bu süreçte Azerbaycan ve Katar ile işbirliği yaparken, bölgeye Azerbaycan gazı ihraç edileceği gibi boru hattının bir kısmının finansmanını ise Katar karşıladı. Bugün Azerbaycan'dan gelecek doğal gaz Kilis üzerinden Halep'e ihraç edilecek.



HEM GAZ HEM ELEKTRİK

Türkiye, Suriye'nin enerji altyapısını yeniden yapılandırma sürecinde aktif rol üstlenirken, söz konusu doğal gazla Suriye'de günde sadece 3-4 saat süren elektrik arzının 10 saate çıkarılması hedefleniyor. Türkiye, halihazırda Suriye'nin kuzeyine elektrik ihracatı da yaparken, bu ihracatın mevcut hatlar üzerinden 280 megavata çıkarılması planlanıyor. Geçmişte kullanılan yaklaşık 500 megavat kapasiteli Birecik-Halep hattının da tekrar devreye alınması için çalışmalar sürüyor. Hattın Suriye tarafında büyük hasar bulunurken, bu hattın da devreye girmesiyle toplamda 900 megavata yakın elektrik Suriye'ye ulaştırılmış olacak ve yaklaşık 1.6 milyon hanenin ihtiyacı karşılanabilecek. Ayrıca Suriye'ye planlanan 6 milyon metreküp gazla 1200 megavatlık elektrik üretimi daha hayata geçirilebilecek. Böylece bölgeye verilecek elektrik ve doğal gaz sayesinde Suriye'deki 3.7 milyon hane enerjiye kavuşacak.



