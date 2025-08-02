Son Dakika
Turkuvaz Medya'dan Samsun'da ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Ömer Bolat katılacak Bakan Yerlikaya duyurdu! 14 ilde DEAŞ operasyonu | 26 şüpheli yakalandı Suriye’ye gaz ihracatı başlıyor! Günlük 6 milyon metreküp gaz ihraç edilmeye başlanacak
PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Yerlikaya duyurdu! 14 ilde DEAŞ operasyonu | 26 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 ilde düzenlediği operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Yerlikaya duyurdu! 14 ilde DEAŞ operasyonu | 26 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bazı şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları, örgüt propagandası yaptıkları, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.

Bu tespitler doğrultusunda, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 14 ilde jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonun düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür ederek, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kartal'da çöp dağları yükseliyor! CHP'nin vatandaşa layık gördüğü bu | İhale tanıdık şirkete
Turkuvaz Medya'dan Samsun'da ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Ömer Bolat katılacak
Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak?
Suriye’ye gaz ihracatı başlıyor! Günlük 6 milyon metreküp gaz ihraç edilmeye başlanacak
İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu
İmam babanın en acı görevi! Evladının cenaze namazını kıldırdı | ODTÜ’lü Salih’in ölümünde ihmal iddiası
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar! "Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya'ya nükleer rest: 2 nükleer denizaltı konuşlandıracağız
İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
Türkiye'nin Filistin davasına desteği sürecek! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas heyetiyle bir araya geldi
Bu nasıl vicdansızlık! Başakşehir'de kediye işkence ederek öldüren inşaat işçisi gözaltına alındı! Bakan Tunç'tan açıklama: "Cezasız kalmayacaktır"
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Üniversitede 8 adımda doğru tercih rehberi TAKVİM'de!
Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Cennet Koyu'nda yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık 280 bin TL aidat üstelik faizli
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...