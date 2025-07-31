PODCAST CANLI YAYIN

Ege Denizi sallandı! Muğla'da deprem mi oldu? Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Aydın, İzmir, Denizli, Manisa...

31 Temmuz’da Ege Denizi açıklarında meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. İşte AFAD ve Kandilli'nin açıkladığı en güncel depremler.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ege Denizi sallandı! Muğla'da deprem mi oldu? Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Aydın, İzmir, Denizli, Manisa...

Ege Denizi sallandı. AFAD ve Kandilli 31 Temmuz depremine dair verileri paylaştı. İşte merkez üssü, derinliği ve büyüklüğüyle son dakika deprem bilgileri...

(X)(X)

EGE DENİZİ 4 ŞİDDETİNDE SALLANDI

  1. Büyüklük:4.0 (Ml)
  2. Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
  3. Tarih:2025-07-31
  4. Saat:08:59:33 TSİ
  5. Enlem:35.03472 N
  6. Boylam:25.99694 E
  7. Derinlik:8.45 km

AAAA

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-07-31 08:59:33 35.03472 25.99694 8.45 ML 4.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
2025-07-31 08:41:00 39.12278 33.32222 7.0 ML 1.6 Tuz Gölü - [05.66 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
2025-07-31 08:23:58 38.08444 38.41056 7.01 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2025-07-31 07:48:01 40.69222 27.45361 6.24 ML 1.3 Marmara Denizi - [11.20 km] Marmara (Balıkesir)
2025-07-31 07:15:41 37.21611 36.73944 6.02 ML 2.3 Nurdağı (Gaziantep)
2025-07-31 07:14:53 38.58444 39.68333 6.92 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2025-07-31 06:39:37 36.24306 29.02333 5.23 ML 2.1 Akdeniz - [23.97 km] Seydikemer (Muğla)
2025-07-31 06:33:21 40.085 26.0875 13.16 ML 1.6 Ege Denizi - [09.87 km] Eceabat (Çanakkale)
2025-07-31 06:28:28 39.33583 28.87028 7.05 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-07-31 06:20:32 39.23972 29.0 6.98 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-07-31 05:19:20 39.97194 39.59056 6.83 ML 1.1 Kelkit (Gümüşhane)
2025-07-31 05:09:47 39.58972 26.42889 6.96 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)
2025-07-31 05:07:08 38.11361 37.79139 7.8 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2025-07-31 05:00:07 38.84833 28.78444 6.75 ML 1.2 Selendi (Manisa)

AAAA

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.07.31 08:40:58  39.1175   33.1852       25.1      -.-  1.8  -.-   SEKERKOY-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                 İlksel
2025.07.31 07:48:00  40.6782   27.4652       11.8      -.-  1.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2025.07.31 07:15:40  37.2165   36.7337        5.7      -.-  2.1  -.-   BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel
2025.07.31 06:39:37  36.1988   28.9867        9.8      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.07.31 06:33:21  40.0475   26.0950        2.1      -.-  1.8  -.-   ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)             İlksel
2025.07.31 06:20:31  39.2492   28.9897       11.7      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.07.31 05:09:46  39.5230   26.3055        5.2      -.-  1.6  -.-   PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2025.07.31 05:00:06  38.8588   28.7720       11.0      -.-  1.2  -.-   HAVAOGLU-SELENDI (MANISA)                         İlksel
2025.07.31 04:43:42  37.6648   36.1347        2.1      -.-  2.4  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                          İlksel
2025.07.31 03:54:36  36.0627   27.1137        7.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.07.31 03:47:13  38.5440   37.9288        5.4      -.-  1.1  -.-   SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel
2025.07.31 03:38:34  38.7203   40.0445       12.8      -.-  1.6  -.-   ORGULU-PALU (ELAZIG)                              İlksel
2025.07.31 03:19:28  37.6388   36.1573        5.5      -.-  1.9  -.-   KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)                     İlksel
2025.07.31 03:11:45  37.1890   36.7653        8.6      -.-  1.7  -.-   NURDAGI (GAZIANTEP)                               İlksel
2025.07.31 02:15:18  38.0740   36.6030       17.8      -.-  1.5  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2025.07.31 01:34:14  38.1378   36.5582        7.2      -.-  1.9  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2025.07.31 01:26:09  38.8608   37.4497       10.2      -.-  1.4  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2025.07.31 00:15:48  38.6087   42.9198        1.4      -.-  1.9  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2025.07.30 23:24:08  36.4560   26.4123      125.5      -.-  3.0  3.1   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.07.30 21:58:33  40.2102   29.0350        7.2      -.-  2.3  -.-   OSMANGAZI (BURSA)                                 İlksel
2025.07.30 21:20:31  39.1417   28.2178        5.5      -.-  3.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.07.30 21:10:52  37.2158   28.2812        2.2      -.-  1.9  -.-   AKCAOVA-(MUGLA)                                   İlksel
2025.07.30 20:15:15  38.0325   36.4512       15.6      -.-  1.7  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2025.07.30 20:04:27  39.1503   28.2587       15.7      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.07.30 20:02:21  38.2460   37.3185        2.0      -.-  1.9  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2025.07.30 19:44:29  39.2673   26.1928        5.9      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.07.30 19:17:10  37.0363   29.0505       14.9      -.-  1.5  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel
2025.07.30 18:52:19  39.1423   28.1935       10.0      -.-  3.3  3.2   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.07.30 18:52:06  38.1100   38.3372       14.9      -.-  1.8  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2025.07.30 18:11:43  37.3077   37.0287        4.9      -.-  2.5  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2025.07.30 18:07:11  39.5082   28.0338        9.6      -.-  1.7  -.-   COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar! "Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul'da hava nasıl?
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump'ın yeni tarife hamlesine Türkiye'den ilk açıklama! "Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında"
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"
İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"
Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...