Ege Denizi sallandı. AFAD ve Kandilli 31 Temmuz depremine dair verileri paylaştı. İşte merkez üssü, derinliği ve büyüklüğüyle son dakika deprem bilgileri...
EGE DENİZİ 4 ŞİDDETİNDE SALLANDI
- Büyüklük:4.0 (Ml)
- Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
- Tarih:2025-07-31
- Saat:08:59:33 TSİ
- Enlem:35.03472 N
- Boylam:25.99694 E
- Derinlik:8.45 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-07-31 08:59:33
|35.03472
|25.99694
|8.45
|ML
|4.0
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
|2025-07-31 08:41:00
|39.12278
|33.32222
|7.0
|ML
|1.6
|Tuz Gölü - [05.66 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|2025-07-31 08:23:58
|38.08444
|38.41056
|7.01
|ML
|1.2
|Çelikhan (Adıyaman)
|2025-07-31 07:48:01
|40.69222
|27.45361
|6.24
|ML
|1.3
|Marmara Denizi - [11.20 km] Marmara (Balıkesir)
|2025-07-31 07:15:41
|37.21611
|36.73944
|6.02
|ML
|2.3
|Nurdağı (Gaziantep)
|2025-07-31 07:14:53
|38.58444
|39.68333
|6.92
|ML
|1.4
|Merkez (Elazığ)
|2025-07-31 06:39:37
|36.24306
|29.02333
|5.23
|ML
|2.1
|Akdeniz - [23.97 km] Seydikemer (Muğla)
|2025-07-31 06:33:21
|40.085
|26.0875
|13.16
|ML
|1.6
|Ege Denizi - [09.87 km] Eceabat (Çanakkale)
|2025-07-31 06:28:28
|39.33583
|28.87028
|7.05
|ML
|1.0
|Simav (Kütahya)
|2025-07-31 06:20:32
|39.23972
|29.0
|6.98
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2025-07-31 05:19:20
|39.97194
|39.59056
|6.83
|ML
|1.1
|Kelkit (Gümüşhane)
|2025-07-31 05:09:47
|39.58972
|26.42889
|6.96
|ML
|1.4
|Ayvacık (Çanakkale)
|2025-07-31 05:07:08
|38.11361
|37.79139
|7.8
|ML
|1.1
|Doğanşehir (Malatya)
|2025-07-31 05:00:07
|38.84833
|28.78444
|6.75
|ML
|1.2
|Selendi (Manisa)
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2025.07.31 08:40:58 39.1175 33.1852 25.1 -.- 1.8 -.- SEKERKOY-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel 2025.07.31 07:48:00 40.6782 27.4652 11.8 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2025.07.31 07:15:40 37.2165 36.7337 5.7 -.- 2.1 -.- BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2025.07.31 06:39:37 36.1988 28.9867 9.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2025.07.31 06:33:21 40.0475 26.0950 2.1 -.- 1.8 -.- ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2025.07.31 06:20:31 39.2492 28.9897 11.7 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.07.31 05:09:46 39.5230 26.3055 5.2 -.- 1.6 -.- PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2025.07.31 05:00:06 38.8588 28.7720 11.0 -.- 1.2 -.- HAVAOGLU-SELENDI (MANISA) İlksel 2025.07.31 04:43:42 37.6648 36.1347 2.1 -.- 2.4 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2025.07.31 03:54:36 36.0627 27.1137 7.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.07.31 03:47:13 38.5440 37.9288 5.4 -.- 1.1 -.- SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2025.07.31 03:38:34 38.7203 40.0445 12.8 -.- 1.6 -.- ORGULU-PALU (ELAZIG) İlksel 2025.07.31 03:19:28 37.6388 36.1573 5.5 -.- 1.9 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2025.07.31 03:11:45 37.1890 36.7653 8.6 -.- 1.7 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2025.07.31 02:15:18 38.0740 36.6030 17.8 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.07.31 01:34:14 38.1378 36.5582 7.2 -.- 1.9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.07.31 01:26:09 38.8608 37.4497 10.2 -.- 1.4 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel 2025.07.31 00:15:48 38.6087 42.9198 1.4 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel 2025.07.30 23:24:08 36.4560 26.4123 125.5 -.- 3.0 3.1 EGE DENIZI İlksel 2025.07.30 21:58:33 40.2102 29.0350 7.2 -.- 2.3 -.- OSMANGAZI (BURSA) İlksel 2025.07.30 21:20:31 39.1417 28.2178 5.5 -.- 3.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.07.30 21:10:52 37.2158 28.2812 2.2 -.- 1.9 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel 2025.07.30 20:15:15 38.0325 36.4512 15.6 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.07.30 20:04:27 39.1503 28.2587 15.7 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.07.30 20:02:21 38.2460 37.3185 2.0 -.- 1.9 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.07.30 19:44:29 39.2673 26.1928 5.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2025.07.30 19:17:10 37.0363 29.0505 14.9 -.- 1.5 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2025.07.30 18:52:19 39.1423 28.1935 10.0 -.- 3.3 3.2 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.07.30 18:52:06 38.1100 38.3372 14.9 -.- 1.8 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel 2025.07.30 18:11:43 37.3077 37.0287 4.9 -.- 2.5 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.07.30 18:07:11 39.5082 28.0338 9.6 -.- 1.7 -.- COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel