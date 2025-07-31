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Suriye'de adım adım entegrasyon! ABD "YPG'den sonra Dürziler ve Aleviler" dedi | Barrack'tan F-35 mesajı ve ikircikli "Gazze" açıklaması

Suriye'de YPG'nin Şam'a entegrasyon süreci şekilleniyor. Ankara'nın "Müdahale ederiz" uyarısı sonra YPG geri adım atarken Şam entegrasyon için Deyrizor modelini örnek sunuyor. ABD'den de konuya ilişkin açıklama geldi. Suriye Özel Temsilcisi Barrack, "Suriye'de entegrasyon olacak. Yakın gelecekte her şey netleşecek ve süreç başlayacak" dedi. Barrack, sadece YPG'nin değil Dürziler ve Alevilerin de entegre olması gerektiğini söyledi. ABD'li elçi, F-35 sorunu için "Çözüme yaklaşıyoruz" derken Gazze için ikircikli bir tutum sergiledi. Barrack, önce "Ağlıyorum" dedi sonra da Hamas'ı bahane etti.

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Suriye'de adım adım entegrasyon! ABD "YPG'den sonra Dürziler ve Aleviler" dedi | Barrack'tan F-35 mesajı ve ikircikli "Gazze" açıklaması

Ankara, Terörsüz Türkiye hedefinden sonra Terörsüz Suriye ve terörsüz bölge hedefinde de sonuç almak istiyor.

PKK'nın Süleymaniye'de silah yakması sonrası KCK çatısı altında Suriye'de faaliyet gösteren YPG(SDG), PYD, YPJ vb. fraksiyonların silah bırakıp Şam'daki mevcut hükümete entegre olma süreci büyük önem taşıyor.

Bir süredir İsrail'in kışkırtmalarıyla ayaklanan ve Dürzi olaylarını bahane eden YPG, Ankara'nın "Müdahale ederiz" uyarısına müteakip geri adım attı.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, "Suriye'nin birliği konusunda hepimiz hemfikiriz. 10 Mart anlaşmasına bağlıyız. Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek Devlet sloganını savunuyoruz" dedi.

Suriye makamları da Deyrizor'da tesis edilmeye çalışılan entegrasyon sürecinin YPG için örnek teşkil edebileceğini söyledi. YPG'yi "Suriye'de ordu içinde ordu ya da devlet içinde devlet gibi yapılar asla kabul edilemez" diyerek uyaran Şam, "Adem-i Merkeziyetçilik" taleplerine kapıyı kapattı.

Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ʺSuriye'de entegrasyon olacakʺ dediAnkara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ʺSuriye'de entegrasyon olacakʺ dedi

BARRACK: SURİYE'DE ENTEGRASYON OLACAK

YPG'nin Şam'a entegre olmasına ilişkin ABD'den de net bir açıklama geldi. Daha önce "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. Onlara devlet borçlu değiliz" diyen Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, "Suriye'de entegrasyon olacak. Yakın gelecekte her şey netleşecek ve entegrasyon süreci başlayacak" dedi.

"SADECE YPG DEĞİL, DÜRZİLER VE ALEVİLER DE ENTEGRE OLMALI"

Habertürk'e konuşan Barrack, sadece YPG'nin değil Dürziler ve Alevi grupların da entegre olmasını gerektiğini vurguladı. ABD'li temsilci, "Dürziler, Aleviler, SDG ve diğer tüm fraksiyonları kapsayan, onları merkezi hükümete entegre edecek bir sürece hızla geçmek gerekiyor" diye konuştu.

Barrack ʺDünyadaki en iyi dışişleri bakanlarından birine sahipsinizʺ dediBarrack ʺDünyadaki en iyi dışişleri bakanlarından birine sahipsinizʺ dedi


"DÜNYANIN EN İYİ DIŞİŞLERİ BAKANLARINDAN BİRİNE SAHİPSİNİZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın YPG'ye dönük "bölme girişimi olursa müdahale ederiz" açıklamaları sorulan Barrack, "Böyle şartlarda taraflardan herhangi birinin ne yapacağına dair varsayımlarda bulunarak bir cevap veremem. Ama size söyleyebilirim ki, dünyadaki en iyi dışişleri bakanlarından birine sahipsiniz. Hakan Fidan her gün çevresindeki en karmaşık konularla uğraşıyor ve bunu zerafet, incelik ve derin düşünceyle yapıyor. Aynı şekilde İbrahim Kalın, istihbarat kurumunuz da öyle" ifadelerini kullandı.

Gazze için ikircilikli bir açıklama yapan Barrack önce ʺAğlıyorumʺ dedi sonra Hamas'ı bahane ettiGazze için ikircilikli bir açıklama yapan Barrack önce ʺAğlıyorumʺ dedi sonra Hamas'ı bahane etti

"GAZZE İÇİN AĞLAMAK İSTİYORUM"

Barrack'a İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullanıp 7 Ekim'den bu yana işlediği soykırımlar soruldu.

ABD elçi şu yanıtı verdi:

Kişisel tepkim, bütün bunlar beni çok rahatsız ediyor ve ağlamak istiyorum. Kimseyi suçlamadan, biz medeniyet olarak nereye geldik? Savaşı anlamak zor geliyor bana. İnsanlar neden bu yola başvuruyorlar, hala anlayamıyorum. Bu benim kişisel görüşüm

Profesyonel görüşüm ise basit. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Dışişleri Bakanı ve ABD, Hamas ateşkes ilan edip bitene kadar Filistin devletinin tanınmayacağı yönünde net bir duruşa sahip. Bu konuda çok açık oldular. Bu duruşun karşısında olanların bir görüşü var elbette.

Bu görüşü anlıyorum ama Amerikalıların bakış açısından da bu durum kabul edilemez. Bu durum devam ettiği sürece Filistin Devletinin tanınması mümkün olmayacak.


Barrack'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"F-35 MESELESİNDE ÇÖZÜME YAKLAŞIYORUZ"

- F-35 jetleri ve S-400 meselelerini yıllardır tartışıyoruz. Bu konuda herhangi bir orta yol çözümü gündemde mi?

Kesinlikle. Bir çözüm bulacağız.Ama Türkiye sadece NATO'da bir savunma ortağı değil, bölgesel ortağımız olmalı. Savunma alanında yaptıkları, üretimde yaptıklarıyla birlikte Amerika ile beraber sadece batıya doğru uzanan bölge için değil, doğuya doğru uzanan tüm bölge için bu güvenlik mekanizmasının merkezi olmamız gerekiyor.

Bu mesele 2017'den kalma ve yanlış anlaşılan bir konu. On yıl sonra çok farklı bir ortamdayız ve çözüme koşuyoruz. F-35, F-16, S-400 meselesi, ki bu politik bir sürtüşmeydi, hepsinin çözümü var. Özellikle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi kurarken ve NATO giderek Türkiye'den daha fazla yardım, tavsiye ve destek beklerken.

Umarım kısa vadede bir çözüm görürüz. Sanırım giderek yaklaşıyoruz

Barrack: Başkan Erdoğan ve Trump'ın iyi bir ilişkisi varBarrack: Başkan Erdoğan ve Trump'ın iyi bir ilişkisi var


TRUMP "TÜRKİYE İLE DAHA İYİ İLİŞKİ KURMAK İSTİYORUM" DEDİ

Başkanım bana dedi ki: "Bir şeyleri halletmemiz gerek. Türkiye ile daha iyi bir ilişki kurmak istiyorum. Ortadoğu zor bir dönemden geçiyor. Sen bu kökenden geliyorsun, iş geçmişin 50 yıldır bu bölgede. Git ve bir sonuç al."

Başkan Erdoğan ile Trump'ın da bir ilişkisi var. Başkan Trump böyle çalışmayı sever. Önce yeri, sistemi, siyaseti değerlendirir; sonra da o sistemden sorumlu olan kişiyle, yani liderle ilişki kurar.

Biz o ekibe büyük saygı duyuyoruz. El ele çalışıyoruz. Ve bu iki başkan doğrudan iletişim kuruyor. Patronum bildiğiniz gibi bir "anlaşma sağlayıcıdır." Burada sadece Boğaz'da dolaşıp keyif yapmak için bulunmuyor. Yardım etmek, ilham vermek ve gerçek bir ortaklık kurmak istiyor.

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