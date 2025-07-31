Suriye'de adım adım entegrasyon! ABD "YPG'den sonra Dürziler ve Aleviler" dedi | Barrack'tan F-35 mesajı ve ikircikli "Gazze" açıklaması

Ankara, Terörsüz Türkiye hedefinden sonra Terörsüz Suriye ve terörsüz bölge hedefinde de sonuç almak istiyor.
PKK'nın Süleymaniye'de silah yakması sonrası KCK çatısı altında Suriye'de faaliyet gösteren YPG(SDG), PYD, YPJ vb. fraksiyonların silah bırakıp Şam'daki mevcut hükümete entegre olma süreci büyük önem taşıyor.
Bir süredir İsrail'in kışkırtmalarıyla ayaklanan ve Dürzi olaylarını bahane eden YPG, Ankara'nın "Müdahale ederiz" uyarısına müteakip geri adım attı.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, "Suriye'nin birliği konusunda hepimiz hemfikiriz. 10 Mart anlaşmasına bağlıyız. Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek Devlet sloganını savunuyoruz" dedi.
Suriye makamları da Deyrizor'da tesis edilmeye çalışılan entegrasyon sürecinin YPG için örnek teşkil edebileceğini söyledi. YPG'yi "Suriye'de ordu içinde ordu ya da devlet içinde devlet gibi yapılar asla kabul edilemez" diyerek uyaran Şam, "Adem-i Merkeziyetçilik" taleplerine kapıyı kapattı.
BARRACK: SURİYE'DE ENTEGRASYON OLACAK
YPG'nin Şam'a entegre olmasına ilişkin ABD'den de net bir açıklama geldi. Daha önce "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. Onlara devlet borçlu değiliz" diyen Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, "Suriye'de entegrasyon olacak. Yakın gelecekte her şey netleşecek ve entegrasyon süreci başlayacak" dedi.
"SADECE YPG DEĞİL, DÜRZİLER VE ALEVİLER DE ENTEGRE OLMALI"
Habertürk'e konuşan Barrack, sadece YPG'nin değil Dürziler ve Alevi grupların da entegre olmasını gerektiğini vurguladı. ABD'li temsilci, "Dürziler, Aleviler, SDG ve diğer tüm fraksiyonları kapsayan, onları merkezi hükümete entegre edecek bir sürece hızla geçmek gerekiyor" diye konuştu.
"DÜNYANIN EN İYİ DIŞİŞLERİ BAKANLARINDAN BİRİNE SAHİPSİNİZ"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın YPG'ye dönük "bölme girişimi olursa müdahale ederiz" açıklamaları sorulan Barrack, "Böyle şartlarda taraflardan herhangi birinin ne yapacağına dair varsayımlarda bulunarak bir cevap veremem. Ama size söyleyebilirim ki, dünyadaki en iyi dışişleri bakanlarından birine sahipsiniz. Hakan Fidan her gün çevresindeki en karmaşık konularla uğraşıyor ve bunu zerafet, incelik ve derin düşünceyle yapıyor. Aynı şekilde İbrahim Kalın, istihbarat kurumunuz da öyle" ifadelerini kullandı.