Suriye'de adım adım entegrasyon! ABD "YPG'den sonra Dürziler ve Aleviler" dedi | Barrack'tan F-35 mesajı ve ikircikli "Gazze" açıklaması

Gazze için ikircilikli bir açıklama yapan Barrack önce ʺAğlıyorumʺ dedi sonra Hamas'ı bahane etti



"GAZZE İÇİN AĞLAMAK İSTİYORUM"



Barrack'a İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullanıp 7 Ekim'den bu yana işlediği soykırımlar soruldu.



ABD elçi şu yanıtı verdi:

Kişisel tepkim, bütün bunlar beni çok rahatsız ediyor ve ağlamak istiyorum. Kimseyi suçlamadan, biz medeniyet olarak nereye geldik? Savaşı anlamak zor geliyor bana. İnsanlar neden bu yola başvuruyorlar, hala anlayamıyorum. Bu benim kişisel görüşüm Profesyonel görüşüm ise basit. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Dışişleri Bakanı ve ABD, Hamas ateşkes ilan edip bitene kadar Filistin devletinin tanınmayacağı yönünde net bir duruşa sahip. Bu konuda çok açık oldular. Bu duruşun karşısında olanların bir görüşü var elbette. Bu görüşü anlıyorum ama Amerikalıların bakış açısından da bu durum kabul edilemez. Bu durum devam ettiği sürece Filistin Devletinin tanınması mümkün olmayacak.



Barrack'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"F-35 MESELESİNDE ÇÖZÜME YAKLAŞIYORUZ"



- F-35 jetleri ve S-400 meselelerini yıllardır tartışıyoruz. Bu konuda herhangi bir orta yol çözümü gündemde mi?



Kesinlikle. Bir çözüm bulacağız.Ama Türkiye sadece NATO'da bir savunma ortağı değil, bölgesel ortağımız olmalı. Savunma alanında yaptıkları, üretimde yaptıklarıyla birlikte Amerika ile beraber sadece batıya doğru uzanan bölge için değil, doğuya doğru uzanan tüm bölge için bu güvenlik mekanizmasının merkezi olmamız gerekiyor.

Bu mesele 2017'den kalma ve yanlış anlaşılan bir konu. On yıl sonra çok farklı bir ortamdayız ve çözüme koşuyoruz. F-35, F-16, S-400 meselesi, ki bu politik bir sürtüşmeydi, hepsinin çözümü var. Özellikle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi kurarken ve NATO giderek Türkiye'den daha fazla yardım, tavsiye ve destek beklerken.

Umarım kısa vadede bir çözüm görürüz. Sanırım giderek yaklaşıyoruz