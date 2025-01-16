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CHP'li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Görevden uzaklaştırıldı

İstanbul'da suç örgütü soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Akpolat'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İfadesi ortaya çıkan Akpolat imza attığı kararlarda ismi geçenler ve yapılan milyonlarca liralık satış işlemiyle ilgili bilgi sahibi olmadığını iddia etti. Öte yandan suç örgütü lideri Aziz ihsan Aktaş'ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Operasyon düzenleneceğini öğrenip kaçtığı iddialarına karşın akılalmaz ifadelerle kendini savunan Aktaş, "Aracın sahibi Mehmet Arıca beni aradı. Ben de kendi aracımı park edip onun aracıyla otele gittim." dedi.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 22:42 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 18:05
CHP’li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Görevden uzaklaştırıldı

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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde işlemleri tamamlandı.

    İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (AA)İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (AA)

    9 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadelerinin alınması için 9 savcının görevlendirildiği öğrenildi. Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ise bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) bağlanarak ifade vereceği öğrenildi. Adliyeye getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmasına saat 10.40 itibariyle başlandı.

    RIZA AKPOLAT, AZİZ İHSAN AKTAŞ VE 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından 16 Ocak'ta adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 17.50'de başlayan savcılıktaki ifadesi yaklaşık 1,5 saat sonra tamamlandı.

    Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

    Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

    Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

    İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

    İçişleri Bakanlığı açıklaması (Sosyal medya)İçişleri Bakanlığı açıklaması (Sosyal medya)
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

    Açıklamada, "Bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine Rıza Akpolat, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Beşiktaş Belediyesi (AA)Beşiktaş Belediyesi (AA)

    Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savcılık ifadesine ulaşıldı. Akpolat, aylık gelirinin 85 bin TL olduğunu, "Emza Akaryakıt" isminde inşaat firması olduğunu belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre, Akpolat, "Beltaş yönetim kurulu üyelerini tanırım. Kurul üyeliğine benim seçebileceğim gibi kendi içlerinde anlaşarak birini üye yapabilirler. Ahmet Aktaş ismini bana Alican Abacı getirdi. Genel kurul kararları nihai olarak önüme geldiği için bu tür kararlardan haberim yoktur. Taşınmaz satımına ilişkin karar ise yönetim kurulu kararıdır. Bu hususu sonradan öğrendim" dedi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (AA)İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (AA)


    HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK YALANI

    Savcının, Ahmet Aktaş'ın yönetim kurulu üyesi seçilmesinden 1 gün sonra taşınmazların satışına dair karar alınması sorusuna Akpolat, bilgisinin olmadığını söyledi. Beltaş'a ait Rumeli Hisarı Mahallesi'nde bulunan taşınmazın satım gerekçesini bilmediğini, satışın kararını şirketin verdiğini ileri sürdü.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (AA)İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (AA)

    RAPORDA TUTARSIZLIK

    Akpolat, bahsi geçen taşınmazın Aziz İhsan Aktaş'a ait "Elif Lpg ve Akaryakıt" şirketine satım sürecine ilişkin ihale sürecinden bilgisinin olmadığını iddia etti. Beltaş'ın aldığı değerlendirme raporunda yer alan taşınmazın TL cinsinde 269 milyon, Euro cinsinden ise 4 milyon olan değerdeki tutarsızlığın sebebine de bilgisinin olmadığını söyledi.

    PARALARIN AKTARILMA GEREKÇESİNİ BİLMİYORUM

    Satışı gerçekleşen taşınmazın "Elif Lpg ve Akaryakıt" firma tarafından yatırılan 70 milyon TL'nin maaş ödemesi gerekçesiyle Beltaş'ın başka bir hesabına, 400 milyon TL'nin Beşiktaş Belediyesi hesabına ve "Sarper Petrolcülük" isimli şirketin 301 milyon TL'yi belediyenin hesabına aktarılması soruldu buna karşılık Rıza Akpolat, "Paraların aktarılma gerekçesini bilmiyorum" dedi.

    DÜĞÜN TAKILARIYLA SERMAYE ARTIRIMI

    Rıza Akpolat, "Belediyenin yapmış olduğu ihalelerde usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Aziz İhsan Aktaş'la bağlantım yoktur. Başkanlık dönemimde kimseden menfaat temin etmedim. Kimse bana vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmanın bazılarını ismen biliyorum. Halka temas halindeyim. Belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunu mesai arkadaşlarıma devrettim. Soruşturma konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısımları bize ait değildir. Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi budur. Duyunca mutlu oldum. Daha önce sermaye artırımı yapmıştım. Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim" diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

    İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında suç örgütünün elebaşılığını yaptığı öne sürülen Aziz İhsan Aktaş (AA)İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında suç örgütünün elebaşılığını yaptığı öne sürülen Aziz İhsan Aktaş (AA)

    AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

    Soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirildi.

    "400 MİLYON VERSELER SATARIM"

    Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen suç örgütü lideri Aziz ihsan Aktaş'ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Belediyelere rüşvet vererek ihaleye fesat karıştıran Aktaş aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu belirterek, "Ahmet Baştaş ve Mehmet Arıca'yı bilirim. Bu kişilerin firmasıyla Beltaş'ın ihalesine de girmiş olabilirim. Bu danışıklı girildiği anlamına gelmez. Aynı tarihte belediyeye müracaat ettiğimi bilmiyorum. Satın aldığım binanın çeşitli sıkıntıları var. Şu an 400 milyon TL verseler satarım. Binanın savcılığın tespit ettiği değerde olmadığını düşünüyorum" dedi.

    İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında suç örgütünün elebaşılığını yaptığı öne sürülen Aziz İhsan Aktaş (AA)İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında suç örgütünün elebaşılığını yaptığı öne sürülen Aziz İhsan Aktaş (AA)

    TAŞINMAZIN ASIL DEĞERİ 330 MİLYON TL

    Bina üzerine kredi çektiğini, ipotek koydurduğunu ve esas raporda değerin 330 milyon TL civarında olduğunu ileri süren Aktaş , "Taşınmazların satışı piyasada konuşuluyordu. Ben de duydum. Önder Gedik'le tapu dairesinde tanıştım. Rıza Akpolat'ı da bilirim ancak yüz yüze görüşmemiz, tanışıklığımız yoktur. Ahmet Özer'le de tanışıklığım yoktur. Esenyurt Belediyesi'nin yapmış olduğu ihalelerden bilgim yoktur. İsfalt, İETT, Beşiktaş Belediyesi, İgdaş gibi kurumlardan kardeşlerimin firmaları ihale almış olabilir ama ben süreçlerini bilmem. Ben Beşiktaş Belediyesinden 'Elif Lpg' adına ihaleler aldım" şeklinde konuştu.

    KAÇMA İDDİALARINA CEVAP VERDİ

    Kaç tane ihale aldığını bilmediğini, Akpolat'a ait firmanın araçlarıyla alakalı olarak ise, "Kardeşlerimin firmalarına satışına dair bilgim yoktur. Şu an aracın benim firmamda olduğunu dahi bilmiyorum" dedi. Operasyon düzenleneceğini öğrenip kaçtığı iddialarını cevaplayan şüpheli Aktaş, "Ben operasyon bilgisini kimseden almadım. Araç değiştirme konusu şu şekilde; aracın sahibi Mehmet Arıca beni aradı. Ben de kendi aracımı park edip onun aracıyla otele gittim. Kaçma durumu söz konusu değildir. Otelinden çıkarken polisler beni kapıda gördü ve polislere teslim oldum. Suç örgütü iddialarını kabul etmiyorum. Ben işlerimi tamamen yasal zeminde yapıyorum. Geçmişte terör mağduru da olmuş bir aileden geliyorum. Dolayısıyla terör ile anılan belediyelerden iş almam mümkün değildir" diyerek suçlamaları reddetti.

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