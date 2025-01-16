CHP’li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde işlemleri tamamlandı.
İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (AA)
9 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadelerinin alınması için 9 savcının görevlendirildiği öğrenildi. Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ise bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) bağlanarak ifade vereceği öğrenildi. Adliyeye getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmasına saat 10.40 itibariyle başlandı.
RIZA AKPOLAT, AZİZ İHSAN AKTAŞ VE 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından 16 Ocak'ta adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 17.50'de başlayan savcılıktaki ifadesi yaklaşık 1,5 saat sonra tamamlandı.
Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.
Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı açıklaması (Sosyal medya)
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine Rıza Akpolat, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Belediyesi (AA)
Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savcılık ifadesine ulaşıldı. Akpolat, aylık gelirinin 85 bin TL olduğunu, "Emza Akaryakıt" isminde inşaat firması olduğunu belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre, Akpolat, "Beltaş yönetim kurulu üyelerini tanırım. Kurul üyeliğine benim seçebileceğim gibi kendi içlerinde anlaşarak birini üye yapabilirler. Ahmet Aktaş ismini bana Alican Abacı getirdi. Genel kurul kararları nihai olarak önüme geldiği için bu tür kararlardan haberim yoktur. Taşınmaz satımına ilişkin karar ise yönetim kurulu kararıdır. Bu hususu sonradan öğrendim" dedi.