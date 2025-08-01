Başkan Erdoğan 9 hükümlünün cezasını kaldırdı! İşte o isimler

CEZASI KALDIRILAN 9 İSİM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda, Mehmet Tunç'un "kocama hali", Ali Kapu'nun "sürekli hastalık", Mustafa Şahbudak'ın "sürekli hastalık", Mahmut Altun'un "sürekli hastalık ve kocama", Serkan Şencan'ın "sürekli hastalık ve sakatlık", Mustafa Eğmen'in "sürekli hastalık ve sakatlık", Süleyman Kızılkaya'nın "sakatlık", Abdullah Şen'in "sürekli hastalık", Adem Kozu'nun "sürekli hastalık" nedeniyle kalan cezaları kaldırıldı.