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Akpolat soruşturmasında yeni gelişme: Baldızı gözaltına alındı

Baldız Çiğdem Yankılıç Kangal, enişte Rıza Akpolat’ın haksız kazançla elde ettiği parayı döviz bürosunda dolara çevirdi.

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Akpolat soruşturmasında yeni gelişme: Baldızı gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı CHP'li belediyelere yönelik yürütülen "Yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. "Suç örgütüne üye olmak, İhaleye fesat karıştırmak ve Haksız mal edinme" suçlamalarıyla geçtiğimiz Ocak ayında Balıkesir'de gözaltına alınan ve 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı. Soruşturmada, Akpolat'ın suçtan elde ettiği haksız kazancı eşinin aile bireyleri üzerinden akladığı ve bu kapsamda eşinin kız kardeşi Kangal'ın farklı tarihlerde çok defa döviz bozdurma işlemi yaptırıp banka hesaplarına havale ettirdikten sonra taşınmaz satın aldırdığı belirlendi. Bu arada, soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Kangal'ın içinde döviz bulunan sırt çantasıyla döviz bürosunda bozdurma işlemi yaptığı görülüyor. Kangal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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