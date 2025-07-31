SON DAKİKA: İstanbul Silivri'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Yalova, Bursa, Tekirdağ... AFAD son depremler

AFAD'ın verilerine göre, Marmara Denizi 'nde, Silivri açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.36'da kaydedilen sarsıntının yerin yaklaşık 9.91 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

(AFAD)

Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olan deprem, çevredeki bazı ilçelerde hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.