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SON DAKİKA: İstanbul Silivri'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Yalova, Bursa, Tekirdağ... AFAD son depremler

İstanbul bir kez daha depremle sarsıldı. Marmara Denizi açıklarında Silivri’ye yaklaşık 24.65 kilometre mesafede meydana gelen deprem kent genelinde ve çevre illerde hissedildi. AFAD verilerine göre saat 13:36:40’ta kaydedilen depremin büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

AFAD'ın verilerine göre, Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.36'da kaydedilen sarsıntının yerin yaklaşık 9.91 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

(AFAD)(AFAD)

Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olan deprem, çevredeki bazı ilçelerde hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

(Kaynak: X)(Kaynak: X)

İŞTE DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-07-31
Saat:13:36:40 TSİ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Enlem:40.845 N
Boylam:28.26778 E
Derinlik:9.91 km

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE SON 5 YILDA YAŞANAN DEPREMLER

Tarih Bölge Büyüklük Derinlik Etkilenen Yerler
23 Nisan 2025 Marmara Denizi açıkları 6.1 ~13 km İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa
23 Kasım 2022 Düzce Bölgesi 5.9 - Düzce (İstanbul'dan ~172 km doğu)
11 Ocak 2020 Silivri civarı 4.7 (Mw) 7 km Silivri ve İstanbul merkez
26 Eylül 2019 Silivri / Marmara Ereğlisi açıkları 5.7 – 5.8 7 km İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

31 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-07-31 13:36:40 40.845 28.26778 9.91 ML 3.5 Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)
2025-07-31 13:30:25 38.34306 31.755 7.08 ML 1.2 Ilgın (Konya)
2025-07-31 13:21:01 37.17056 28.81972 7.03 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2025-07-31 13:00:23 39.34583 28.90944 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-07-31 12:44:47 36.93444 27.32639 5.53 ML 1.8 Ege Denizi - [04.89 km] Bodrum (Muğla)
2025-07-31 12:17:30 39.55306 34.39361 5.28 ML 1.2 Çiçekdağı (Kırşehir)
2025-07-31 12:16:16 39.75972 30.18889 7.0 ML 1.3 İnönü (Eskişehir)
2025-07-31 11:54:28 38.00222 37.4425 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-07-31 10:45:23 39.26139 28.95694 7.0 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-07-31 10:41:06 38.10278 36.90694 9.2 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)

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