SON DAKİKA: İstanbul Silivri'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Yalova, Bursa, Tekirdağ... AFAD son depremler

(Takvim Foto Arşiv)
Enlem:40.845 N
Boylam:28.26778 E
Derinlik:9.91 km
(Takvim Foto Arşiv)
İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE SON 5 YILDA YAŞANAN DEPREMLER
|Tarih
|Bölge
|Büyüklük
|Derinlik
|Etkilenen Yerler
|23 Nisan 2025
|Marmara Denizi açıkları
|6.1
|~13 km
|İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa
|23 Kasım 2022
|Düzce Bölgesi
|5.9
|-
|Düzce (İstanbul'dan ~172 km doğu)
|11 Ocak 2020
|Silivri civarı
|4.7 (Mw)
|7 km
|Silivri ve İstanbul merkez
|26 Eylül 2019
|Silivri / Marmara Ereğlisi açıkları
|5.7 – 5.8
|7 km
|İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya
(Takvim Foto Arşiv)
31 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-07-31 13:36:40
|40.845
|28.26778
|9.91
|ML
|3.5
|Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)
|
|2025-07-31 13:30:25
|38.34306
|31.755
|7.08
|ML
|1.2
|Ilgın (Konya)
|
|2025-07-31 13:21:01
|37.17056
|28.81972
|7.03
|ML
|1.2
|Menteşe (Muğla)
|
|2025-07-31 13:00:23
|39.34583
|28.90944
|7.0
|ML
|1.1
|Simav (Kütahya)
|
|2025-07-31 12:44:47
|36.93444
|27.32639
|5.53
|ML
|1.8
|Ege Denizi - [04.89 km] Bodrum (Muğla)
|
|2025-07-31 12:17:30
|39.55306
|34.39361
|5.28
|ML
|1.2
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|
|2025-07-31 12:16:16
|39.75972
|30.18889
|7.0
|ML
|1.3
|İnönü (Eskişehir)
|
|2025-07-31 11:54:28
|38.00222
|37.4425
|7.0
|ML
|1.7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|
|2025-07-31 10:45:23
|39.26139
|28.95694
|7.0
|ML
|2.1
|Simav (Kütahya)
|
|2025-07-31 10:41:06
|38.10278
|36.90694
|9.2
|ML
|2.2
|Göksun (Kahramanmaraş)