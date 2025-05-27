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5 milyon kişiye tapu umudu: 2B arazilerinde yeni dönem

Yaklaşık 5 milyon vatandaşı ilgilendiren 2B arazilerinde mülkiyet sorunları çözülüyor. Orman vasfını 1981’den önce yitirmiş 100 bin hektarlık alan tapuya kavuşacak.

Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 11:50 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 12:18
5 milyon kişiye tapu umudu: 2B arazilerinde yeni dönem

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman niteliğini 1981 yılı öncesinde kaybetmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B arazilerinde yıllardır süren mülkiyet sorununu çözüme kavuşturacak yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor.

Bakan Murat Kurum'un duyurduğu düzenleme ile yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bu alanların tapuları, hak sahiplerine teslim edilecek. Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

İşte 6 soruda merak edilenler...

2B ARAZİSİ NEDİR?

6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/B maddesi uyarınca, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş araziler, orman vasfı dışına çıkarılıyor. Bu kapsamdaki araziler, orman vasfı olmayan, uzun yıllardır vatandaşların kullandığı alanlar olarak kabul ediliyor.

BU ARAZİLERİN TAPU SÜRECİ KİMLERİ KAPSAR?

Orman vasfını yitirmiş bu arazileri kullanan ve yıllardır tapu bekleyen yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsıyor.

2B ARAZİLER NASIL TESCİL EDİLİR?

Orman Kadastro Komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan bu araziler Hazine adına tescil ediliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında fiili kullanım durumu dikkate alınarak kadastro çalışmaları yapılıyor. Kadastro tutanağının beyanlar hanesinde varsa üzerindeki muhdesatın (yapı, tesis vb.) kime ait olduğu ve kim tarafından ne zamandan beri kullanıldığı belirtiliyor.

UYGULAMA MEVCUT ORMAN VARLIĞINA ZARAR VERİR Mİ, ORMANLARI İMARA AÇIK HALE GETİRİR Mİ?

Çalışmanın böyle bir duruma sebebiyet vermesi kesinlikle söz konusu değil. 2B arazileri yaklaşık 100 bin hektar alanı kapsayan zaten sınırları belirlenen, halihazırda vatandaşlar tarafından kullanılan 1981 yılından önce orman vasfını yitirmiş atıl alanlar olarak kabul ediliyor.

DÜZENLEMEDEN YARARLANMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?

Kullanım kadastro çalışmaları tamamlandıktan ve 2B arazileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredildikten sonra vatandaşların Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurması gerekiyor.

DÜZENLEMEDEN EN ÇOK HANGİ İLLERDEKİ VATANDAŞLARIMIZ YARARLANACAK?

Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin 2B arazisi kullanım kadastrosu çalışması yapılacak en yoğun iller arasında bulunuyor.

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