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Avcılar'da İETT faciası! Freni patladı ortalık karıştı

İETT otobüsleri yine bir kaza ile gündemde... İstanbul Avcılar'da freni boşalan İETT halk otobüsü, geri geri kayarak başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kaza nedeniyle kapanan yol havadan görüntülendi.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 17:28 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 17:30
Avcılar’da İETT faciası! Freni patladı ortalık karıştı

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İstanbul Avcılar'da freni boşalan İETT halk otobüsü başka bir otobüse çarptı.

Kaza, dün (26 Mayıs) akşam Avcılar Üniversite Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde yolcu bulunan 34 HO 1900 plakalı İETT halk otobüsünün iddiaya göre freni boşaldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, geri geri kayarak aynı yönden gelen 34 TP 7806 plakalı başka bir İETT otobüsüne çarparak durabildi.

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Kaza sonrası panik yaşayan yolcular, kısa sürede otobüsten tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi her iki yönde araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yapılan çalışmaların ardından otobüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

İETT otobüsü başka bir İETT otobüsüne çarptıİETT otobüsü başka bir İETT otobüsüne çarptı

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol ve otobüslerin olay yerinden kaldırılma çalışmaları havadan görüntülendi

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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