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Bolu'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Yollar göle döndü

Bolu'da aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok sokak ve yol adeta göle döndü. Sağanak su baskınlarına neden olurken, şiddetli fırtına nedeniyle de ağaçlar devrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 16:08 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 16:08
Bolu’da sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Yollar göle döndü

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Bolu'da, sabah saatlerinde güneşli olan hava öğle saatlerinde yerini şiddetli fırtına ve sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında rögarların taşması nedeniyle su baskını yaşandı. D-100 karayolu yan yol oto sanayi sitesi mevkisinde araçlar suların içinde ilerledi. Vatandaşlar, sağanak ve fırtına sırasında sığınacak yer aradı. Kentin bir çok noktasında fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri, devrilen ağaçların kaldırılması ve su baskınlarının yaşandığı noktalarda rögarların açılması için çalışma başlattı.



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