Haftanın ilk günü yağmur yağdı İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü yağmurun da etkisi ile yoğun trafik oluştu. Trafik yoğunluk haritasına göre 08.27 itibarıyla yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü.

YAĞMUR SABAHA KADAR SÜRDÜ

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyunca etkili olan yağış sabah saatlerinde de sürdü. İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik oluştu. Kadıköy D-100'de araçlar yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi.







YÜZDE 80'E ULAŞTI

Trafik yoğunluk haritasına göre 08.27 itibarıyla yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü.