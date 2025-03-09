Terörsüz Türkiye bölgesel iş birliği! Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye... Amman’da 5’li güvenlik masası

Türkiye, 40 yıllık terör belasını defetmek, huzurlu bir gelecek inşat etmek için kritik eşikten geçiyor.
Başkan Erdoğan'ın iç cephe vurgusu ile başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK'nın lağvedilmesine yönelik telkinleriyle şekillenen süreç farklı bir boyut kazandı.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın anlam yoksunluğuna düştüğünü belirtip bizzat kendi yazısıyla "fesih" mektubu kaleme aldı. Öcalan, PKK, YPG ve türevlerine "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.
Türkiye Ürdün 3+3 Toplantısı (AA)
TÜRKİYE LİDERLİĞİNDE 5'Lİ GÜVENLİK MASASI
Tüm bu gelişmeler ışığında Ürdün'de Türkiye liderliğinde 5'li güvenlik masası kuruldu.
Başkent Amman'da Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla toplantı icra edilecek.
Türkiye Ürdün 3+3 Toplantısı (AA)
FİDAN, GÜLER VE KALIN'DAN AMMAN ÇIKARMASI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın mevkidaşlarıyla yapacağı görüşmelerde güvenlik, terörizm ve organize suçlarla mücadele başlıklarında işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.
Öte yandan Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile 15 Ocak'ta Suriyeli, 6 Ocak'ta Ürdünlü muhataplarıyla Ankara'da, 14 Mart 2024'te de Iraklı muhataplarıyla Bağdat'ta aynı formatta gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelmişti.
Bu formatta düzenlenen toplantılarla, işbirliği başlıklarının tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde bölgesel sorunlara çözüm aranması hedefleniyor.