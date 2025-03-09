Terörsüz Türkiye bölgesel iş birliği! Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye... Amman’da 5’li güvenlik masası

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Başkan Erdoğan'ın iç cephe vurgusu ile başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK'nın lağvedilmesine yönelik telkinleriyle şekillenen süreç farklı bir boyut kazandı. Türkiye, 40 yıllık terör belasını defetmek, huzurlu bir gelecek inşat etmek için kritik eşikten geçiyor.Başkan Erdoğan'ın iç cephe vurgusu ile başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK'nın lağvedilmesine yönelik telkinleriyle şekillenen süreç farklı bir boyut kazandı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın anlam yoksunluğuna düştüğünü belirtip bizzat kendi yazısıyla "fesih" mektubu kaleme aldı. Öcalan, PKK, YPG ve türevlerine "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.