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Başkan Erdoğan'dan CHP'li İBB'nin yolsuzluk soruşturmasına yönelik önemli mesajlar: Ahtapotun kolları deşifre oluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Hırsızlık ayıbını sağa sola saldırarak temizleyemezsiniz. Devlet malına uzanan elleri kırmak yargının boynunun borcudur” dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025
Başkan Erdoğan’dan CHP’li İBB’nin yolsuzluk soruşturmasına yönelik önemli mesajlar: Ahtapotun kolları deşifre oluyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sokak ağzıyla konuşarak siyaset yapmayı, sağa sola hakaret etmeyi, uzatılan her mikrofon karşısında birilerini tehdit etmeyi reddediyoruz. Halka rağmen siyaset olmaz. Milleti dinlemez, halkın sorunlarına çözüm üretmezseniz halkçı değil, ya rantçı olursunuz ya da bantçı olursunuz.

HER GÜN YENİSİ ÇIKIYOR
Bakın, neredeyse her gün suç örgütünün yeni bir yolsuzluğu, hırsızlığı, katakulliye getirilmiş bir sahtekârlığı ortaya çıkıyor. İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları tek tek deşifre oluyor. Eski suç ortakları, İstanbul'da kurulan mafya düzeninden bahsediyor. Yüzleri dahi kızarmıyor. İhanet ettikleri İstanbul halkından af dilemeleri gerekirken; savcıları, hâkimleri, görevini yapan emniyet mensuplarını tehdit ediyorlar.

POSTA GÜVERCİNİ ÖZEL
CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in, ana muhalefet partisi lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi, üzüntü verici olduğu kadar düşündürücüdür. Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Hırsızlık ayıbını sağa sola saldırarak temizleyemezsiniz. Haram parayla ikbal peşinde koşmanın utancını tehditle örtemezsiniz. Beytülmale uzatılan elleri kırmak, Türk yargısının boynunun borcudur."

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TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, Pakistan'ın Filistin konusundaki ilkeli duruşunu takdirle takip ettiğini, Türkiye'nin bir an önce Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için gayret gösterdiğini de ifade etti.

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