Adana Ceyhan Nehri’ndeki kirliliğe 10 milyon TL ceza! Tesislerden 5’i CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait!

Adana Ceyhan havzasındaki kirlilik (Takvim.com.tr)

BÜYÜKŞEHİRİN 4 ARITMA TESİSİ İZİNSİZ ÇIKTI

Denetimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Seyhan Arıtma Tesisi'nde atık suların bir kısmının arıtılmadan deşarj edildiği, deşarj edilen suların da referans değerleri sağlamadığı belirlendi. Ceyhan, Kozan ve Yüreğir atık su arıtma tesislerinden alınan numunelerin de referans değerleri sağlamadığı tespit edildi. Ayrıca Seyhan, Kozan, Yüreğir ve Karataş atık su arıtma tesislerinin gerekli çevre izinlerinin de bulunmadığı belirlendi.

11 TESİSE 10 MİLYON 30 BİN TL CEZA

5 tesisteki ihlallerle ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi'ne toplam 4 milyon 346 bin TL ceza uygulandı. 6 sanayi tesisine de yaklaşık 5 milyon 684 bin TL ceza verildi. Böylece Ceyhan Nehri'ndeki çevre kirliliği ile ilgili 5'i Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 11 tesise Çevre Kanunu'na istinaden toplam 10 milyon 30 bin TL idari ceza uygulanmış oldu.

Bakanlık ekiplerinin Ceyhan Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesine yönelik denetimleri devam ediyor.