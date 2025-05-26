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Adana Ceyhan Nehri'ndeki kirliliğe 10 milyon TL ceza! Tesislerden 5'i CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait!

Ceyhan Nehri'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan 91 tesisteki denetimde 5’i Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait arıtma tesisi olmak üzere toplam 11 tesise 10 milyon 30 bin TL idari ceza uygulandı. Denetimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Seyhan, Kozan, Yüreğir ve Karataş atık su arıtma tesislerinin çevre izin belgelerinin de bulunmadığı belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 10:31 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 10:31
Adana Ceyhan Nehri’ndeki kirliliğe 10 milyon TL ceza! Tesislerden 5’i CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait!

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Bakanlık ekipleri, Ceyhan Nehri'nde yaşanan su kirliliği ve balık ölümleriyle ilgili Ceyhan ve Seyhan havzalarını içeren kapsamlı bir denetim başlatmıştı.

Adana Ceyhan havzasındaki kirlilik (Takvim.com.tr)Adana Ceyhan havzasındaki kirlilik (Takvim.com.tr)

Organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri, kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yataklarında incelemeler yapıldı.

Adana Ceyhan havzasındaki kirlilik (Takvim.com.tr)Adana Ceyhan havzasındaki kirlilik (Takvim.com.tr)

Ceyhan Nehri'nin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nden başlanarak İskenderun Körfezi'ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numuneleri alındı.

6 EKİP 91 TESİSİ DENETLEDİ
2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile yetkili çevre laboratuvarından 6 ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında atık sularını Ceyhan Havzası'na deşarj eden Adana Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgeleri ve işletmelere ait 91 tesiste denetim yapıldı. Atık su deşarjı olan 31 tesisten 33 numune alındı.

Adana Ceyhan havzasındaki kirlilik (Takvim.com.tr)Adana Ceyhan havzasındaki kirlilik (Takvim.com.tr)

BÜYÜKŞEHİRİN 4 ARITMA TESİSİ İZİNSİZ ÇIKTI
Denetimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Seyhan Arıtma Tesisi'nde atık suların bir kısmının arıtılmadan deşarj edildiği, deşarj edilen suların da referans değerleri sağlamadığı belirlendi. Ceyhan, Kozan ve Yüreğir atık su arıtma tesislerinden alınan numunelerin de referans değerleri sağlamadığı tespit edildi. Ayrıca Seyhan, Kozan, Yüreğir ve Karataş atık su arıtma tesislerinin gerekli çevre izinlerinin de bulunmadığı belirlendi.

11 TESİSE 10 MİLYON 30 BİN TL CEZA
5 tesisteki ihlallerle ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi'ne toplam 4 milyon 346 bin TL ceza uygulandı. 6 sanayi tesisine de yaklaşık 5 milyon 684 bin TL ceza verildi. Böylece Ceyhan Nehri'ndeki çevre kirliliği ile ilgili 5'i Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 11 tesise Çevre Kanunu'na istinaden toplam 10 milyon 30 bin TL idari ceza uygulanmış oldu.

Bakanlık ekiplerinin Ceyhan Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesine yönelik denetimleri devam ediyor.

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