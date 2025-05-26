SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde suç örgütlerine operasyon: 56 zanlıdan 33'ü tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, ''Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.'' ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 09:07 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 09:27
Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde suç örgütlerine operasyon: 56 zanlıdan 33’ü tutuklandı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 56 zanlıdan 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyon açıklaması (X ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyon açıklaması (X ekran görüntüsü)

10 İLDE OPERASYON
Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Yıldızeli ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucu Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyon açıklaması (X ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyon açıklaması (X ekran görüntüsü)

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTIN ALINDI
Bakan Yerlikaya, Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu sahte dijital uygulamalarla vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren ve 36 paravan şirket aracılığıyla kripto hesaplarına aktararak dolandırıcılık yapan 45 şüpheli ile Hatay İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu piyasa değerinin altında araç satışı vaadiyle vatandaşları dolandırıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 11 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

1 MİLYAR TL DEĞERLİNDEKİ 693 BANKA HESABI
MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu 1 milyar liralık 693 banka hesabı, 41 kripto varlık ile 1 milyar 500 milyon lira değerinde 10 iş yeri, 164 arsa/tarla, 41 gayrimenkul, 27 araç ve 1 akaryakıt istasyonuna el konulduğuna dikkati çeken Yerlikaya, gözaltına alınan 56 şüpheliden 33'ünün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığını, 23'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttükleri mücadelenin ve operasyonların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD Başkanı Trump’tan Moskova ve Kiev yönetimine tepki: Putin tamamen çıldırdı!
Eski polis yeni casus | Zindaşti’nin içinden Mossad ajanı çıktı! Şebeke üyelerine 640 yıla kadar hapis istemi
Türk Telekom
Türkiye’nin resmi taşınmaz değerleme uygulaması geliyor: Piyasadaki fiyat manipülasyonunun önüne geçilecek!
Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti
HAVA DURUMU CANLI: Meteoroloji’den İstanbul dahil 34 ile kuvvetli sağanak alarmı! Balkan soğukları yurdu sardı! Fırtına, toz...
Emlak vergisi için son hafta | Kimler muaf tutuluyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Milyonlarca öğrenci için sınav maratonu başlıyor | Başarıyı getiren 6 kahramanı TAKVİM anlattı!
Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
22 toplantının sadece 3’ünde kameralar bantlanmış! Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti! Dolmabahçe’de kritik görüşme! İşte masadaki konular
Kanarya EuroLeague şampiyonu! AS Monaco Basket - Fenerbahçe Beko: 70-81 | MAÇ SONUCU
İmamoğlu kripto FETÖ’cülere mi güveniyor? İBB’de tarihin en büyük yolsuzluğundan TSK’daki köstebeklere... Karanlık işler girift ilişkiler
City’nin yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde yer yerinden oynayacak
Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması atv ekranlarında gerçekleşti! İşte 370 puanla kazanan okul...
7. Etnospor Kültür Festivali’nin son günü! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan takvim.com.tr’ye özel açıklama: Bizim zamanımızda yoktu
Sakat kurultayda son viraj! Mutlak butlan kararı çıkarsa ne olacak? Özgür Özel’in iptal endişesi... Kılıçdaroğlu’nun planı
Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritası şekillendi: Kayı, Bayat, Kargın...