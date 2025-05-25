Hayali söyleşi 1 milyon vurgun | İmamoğlu’nun çetin cevizi her taşın altından çıkıyor! Murat Bardakçı olayı köşesine taşıdı

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB'nin görevden alınan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan bir kültür etkinliği ihalesi, ilk kez 2020'de gündeme geldi.

2016'da 17 yazarın katılacağı söyleşi için belediye kasasından 987 bin lira ödendiği belirlendi. Ancak etkinliğin yapılmadığı, yazarlara da paraların ödenmediği tespit edildi. O soruşturma, İBB operasyonunda da gündeme geldi. İmamoğlu'nun, bu konuda savcının sorduğu soruya "Bu soruyu muhatap almıyorum" dediği öğrenildi.

O BAŞKANLARA SORSAYDI

Hayali etkinliğe katıldığı bildirilen Sanatçı-Yazar Zülfü Livaneli ve Oyuncu- Senarist Gülse Birsel "Etkinlikten haberim yok" sözlerini kaydetmişti. Yazar Murat Bardakçı da dünkü köşe yazısında "Benim de ismim İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde adımın kullanılarak bir şirkete para aktarılması ile ilgili olarak geçiyor" dedi.

Ve İmamoğlu'nu şu sözlerle eleştirdi: "Bir milyon liraya yakın paranın ödenmesinin hesabını, belediyenin o zamanki başkanına sormak tabii ki hatadır! Cumhuriyet Savcılığı'nın asıl sorumluların yani Hartum, Tokyo, Mumbai, Kinşasa vesaire gibi şehirlerin belediye başkanlarının ifadesine başvurması gerekir!"

İBB soruşturmasında tutuklanan Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkanı Taner Çetin'in, Beylikdüzü'nde Kültür Müdürü'yken hayali ihale yapıp 17 yazara 1 milyon lira ödemiş gibi gösterdiği belirlenmişti.