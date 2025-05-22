SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İzmir'de rüşvet operasyonu: Suçüstü yakalandılar!

İzmir'de bir avukattan rüşvet alırken suçüstü yakalanan icra müdür yardımcısı Y.D ile icra katibi B.B. gözaltına alındılar. Gözaltına alınan Y.D. ve B.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 16:04 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 16:04
İzmir’de rüşvet operasyonu: Suçüstü yakalandılar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B., iddiaya göre; avukat D.Ç.'den (30) 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç yaşadığı durumu savcılığa bildirdi. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Avukat D.Ç., polislerle anlaşıp, istenen rüşveti vereceğini karşı tarafa iletti. D.Ç., ardından da İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ile sözleştikleri bir kafede dün buluştu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Avukat D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Y.D.'ye teslim etti. Bu sırada harekete geçen polis ekipleri, Y.D.'yi suçüstü yakaladı. Katip B.B. ise evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.D. ve B.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
’Dijital Telif’te bıçak kemiğe dayandı! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’dan TAKVİM’e özel demeç: Yasa ne zaman çıkacak?
Başkan Erdoğan noktayı koydu: PKK’nın fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamaktadır | Trump, Şara ve Selman zirvesi...
Terörsüz Suriye terörsüz bölge! PKK’nın feshi sonrası ses getirecek iddia: Öcalan YPG/SDG’nin feshi için taahhüt verdi
7. Etnospor Kültür Festivali başladı! Gazze’deki soykırım unutulmadı! Bilal Erdoğan’dan Takvim.com.tr’ye özel açıklama
Bakan Bayraktar açıkladı: Suriye’ye elektrik ihracatı 3 katına çıkacak!
Siyonistlerde Türkiye paniği! ABD ile Suriye konulu Çalışma Grubu’na endişe verici manşeti
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var
PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon
İBB Medya AŞ’de Bizimkiler vurgunu! Emrah Bağdatlı’dan 50 bin TL’lik şirkete 41 milyonluk ihale: Ongun’un takıcısına 906 bin TL rüşvet
Başkan Erdoğan’dan Kredi Garanti Fonu, KOBİ’ler ve Türk Eximbank açıklaması: Yeni dönemde farklı adımlar atacağız
CHP’li İBB 6 milyar TL’lik borcunu ödemedi! İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı! Kaos çıkınca uzlaştılar...
Türkiye’nin Suriye ziyaretinde neler konuşuldu? MSB açıkladı: 4 terörist teslim oldu
Yurt içinde gözler bu veriye odaklandı! TCMB Başkanı açıkladı: İşte 2025 sonu enflasyon tahmini
Trump’tan Avrupalı liderlere Ukrayna açıklaması: Putin savaşı bitirmek istemiyor
ABD’de 2 İsrailli diplomat öldürüldü! Donald Trump’tan açıklama var
Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu
Sapanca’daki bungalovda gizli kamera skandalında yeni gelişme! Kriminal o elin peşinde!
Beyaz Saray’da soykırım tartışması! Trump Beyazları öldürdünüz dedi | Ramaphosa: Size verecek uçağım yok
Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde