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Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi"nde dünyaya seslendi!

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri liderleriyle Budapeşte’de bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi: Gazze'de 14 bin bebek ölebilir uyarısı geldi. Dünya neden sessiz?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesinde dünyaya seslendi!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'da "Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi"nde dünyaya seslendi:
Teşkilatımzın Doğu ile Batı'yı buluşturan bu stratejik bağlantının asli mimarlarından biri olacağına yürekten inanıyorum.
Macaristan'ın teşkilatımız ile Avrupa kuruluşları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayan rolüne büyük önem atfediyoruz.
Orta koridorun başarısı için teşkilat bünyesinde iş birliğine büyük önem veriyor, üye devletlerin desteğini bekliyoruz.
Geçmişte Kıbrıs'ta, Karabağ'da, Bosna'da ve bugün de Gazze'de yaşanan trajediler, bizlere sınırlarımızın ötesini de düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor.
Sesimizi duyuracağımız her vesile, insanlığın ihtiyaç duyduğu adil düzen, hakça paylaşım ve hukuk temelli sistem arayışlarına cevap verecektir.
Modern zamanların en şiddetli insani felaketinin yaşandığı Gazze'de ise sivil halk adeta cehennemi yaşıyor.
BM, yaptığı bir açıklamayla, şayet yardım ulaşmazsa 14 bin bebeğin ölebileceğine dair vahim bir uyarıda bulundu.
İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığına karşı durulması ve Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerekiyor.

AİLE FOTOĞRAFINDA KKTC DE OLMALI
Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşündüğünü belirterek, "Kardeşlik hukukumuzun gereği olarak birbirimizi kollarken aramızdaki dayanışmayı çok daha görünür kılmamız gerekiyor. Aile meclisimizin, Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını artırmasının önemini vurgulamak istiyorum. Türk dünyasının doğru bildiği yoldan şaşmadan, gönülden bağlı olduğu Kıbrıs Türkleri'nin hak, özgürlük ve adalet mücadelesine çok daha fazla omuz vermesini bekliyoruz. KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A BÜYÜK İLGİ
Başkan Erdoğan, liderlerle sohbet ederken Aliyev'e "Bu hiç ihtiyarlamıyor" diyerek takıldı. Erdoğan, "İlhan kardeşimin torunları 9 oldu. Benim torunlar da 9. Gelecek sağlamda" dedi.

Başkan Erdoğan, liderlerle sohbet ederken Aliyev'e "Bu hiç ihtiyarlamıyor" diyerek takıldı. Erdoğan, "İlhan kardeşimin torunları 9 oldu. Benim torunlar da 9. Gelecek sağlamda" dedi.

Başkan Erdoğandan TDT Gayriresmi Zirvesinde KKTC çağrısı: Eksik kalırız | Dünyaya Gazze mesajı: İsrailin karşısında durunBaşkan Erdoğandan TDT Gayriresmi Zirvesinde KKTC çağrısı: Eksik kalırız | Dünyaya Gazze mesajı: İsrailin karşısında durun

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