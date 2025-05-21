Esenyurt’ta polislerle tartıştı: Hem suçlu hem güçlü!

Dün İstanbul'un ilçesi Esenyurt'ta bir servis şoförü, sokakta durarak öğrenci indirmek istedi. Servis görevlisinden önce araçtan inen küçük çocuğa ise o sırada sokakta seyir halindeki polis aracı çarpmaktan son anda kurtuldu.

Esenyurt'ta servis şoförü polislerle tartıştı (İHA)

POLİSLER SERVİS ŞOFÖRÜNE TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan durum karşısında araçtan inen polisler, servis şoförü ver servis görevlisine tepki göstererek trafik ekiplerini olay yerine çağırdı. Şoför ve polisler arasında bu sırada arbede yaşanırken, servis içinde bulunan çocuklar korkudan ağlamaya başladı.

Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.