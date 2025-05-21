Emine Erdoğan: ’’Farklı kültürler dostluk sofrasında birleşecek’’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türk Mutfağı Klasikleri" temasıyla 4'üncü kez kutlanan 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nı tebrik etti.

Emine Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

''Kokusu da tadı da çocukluğumuzu hatırlatan Türk Mutfağı… Binlerce yıllık geçmişiyle, toprağın bereketini, kültürümüzün zenginliğini ve insanımızın gönül cömertliğini sofralara taşıyan eşsiz bir miras. "Türk Mutfağı Klasikleri" temasıyla 4'üncü kez kutladığımız 21–27 Mayıs #TürkMutfağıHaftası'nı gönülden tebrik ediyorum.

Bizi geçmişe bağlayan, geleceğe taşıyan birer kültür köprüsü olan asırlık reçetelerimizi, bu yıl da dünyayla buluşturacak olmak ülkemiz adına tarifsiz bir mutluluk. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde düzenlenecek etkinliklerle, Türk mutfağının evrensel diliyle, farklı kültürler, dostluk sofrasında birleşecek. 81 ilimizde ise her yörenin kendine has lezzetleri yeniden gün yüzüne çıkacak.

Bu anlamlı hafta vesilesiyle tariflerimizi tanıyan herkesin, mutfağımızın taşıdığı derin anlamları da hissedebilmesini temenni ediyorum. Ve elbette, gelenekten geleceğe uzanan bu kıymetli emanetin; sağlıkla, sürdürülebilirlikle ve sevgiyle yaşatılmasını diliyorum. Sofralarımızdan bereket, kültürümüzden birlik eksik olmasın.''

Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası'nı tebrik etti (X ekran görüntüsü)