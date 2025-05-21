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CHP’li Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’ni batırdı! Dil döküp borçlara taksit istediler

CHP'li belediyelerin ne borçları bitiyor ne yolsuzlukları ne zimmet skandalları. Geçtiğimiz günlerde belediye çalışanlarını SMS ile çıkaran CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin kapısına haciz memurları dayandı. En borçsuz belediyeden borç batağına saplanan bir belediye haline gelen Üsküdar Belediyesi için tutulan tutanakta belediye avukatlarının borçlar için 4 taksit istediği görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 12:41 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 12:41
CHP’li Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’ni batırdı! Dil döküp borçlara taksit istediler

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CHP'li belediyelerin yolsuzlukları da borç skandalları da bitmiyor. Türkiye İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağını konuşurken CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yanından ayırmadığı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın belediyeyi borç batağına soktuğu ortaya çıktı.

CHP'li Üsküdar Belediyesi hacizlik oldu (Takvim.com.tr)CHP'li Üsküdar Belediyesi hacizlik oldu (Takvim.com.tr)

İGC Yapı ve Mekanik Yatırımları Anonim Şirketi'ne borçlu olduğu ortaya çıkan Üsküdar Belediyesi'nin kapısına dün haciz memurlarının dayandığı öğrenildi.

BOL DİL DÖKÜP TAKSİT İSTEDİLER

Tutulan tutanakta borca karşılık olarak belediye mobilyalarına haciz işleminin uygulanmak istendiği belediye avukatlarının ise ellerinde demirbaş listesi olmadığı görüldü.

CHP'li Üsküdar Belediyesi hacizlik oldu (Takvim.com.tr)CHP'li Üsküdar Belediyesi hacizlik oldu (Takvim.com.tr)

Belediye avukatlarının anlaşmak için dil döktüğü görülürken borçları ödemek için 4 taksite bölünmesini istediği tutanak metnine yansıdı.

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen (Ekran görüntüsü)Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen (Ekran görüntüsü)

"ÇOK YAZIK"
Skandal olay patlak verince eski Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen'den tepki gecikmedi.

Türkmen, bir yılda haciz noktasına nasıl gelindiğini sorgularken şu ifadeleri kullandı:

Evet, yanlış duymadınız,
İstanbul'un en borçsuz belediyesi, 1 yıl içinde haciz memurlarıyla muhatap hale getirildi.

Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

1 yılda ne yeni bir proje ne de başlanan bir eser var ama önce belediyenin gayrimenkulleri https://sahibinden.com'dan topluca satışa çıkarıldı, sonra çalışanların maaşları vaktinde ödenemez hale geldi.

Şimdi de başkanlık mobilyalarına kadar haciz geldi. Dün başkanlık makamına hacze gelen alacaklı vekillerine tüm gün dil dökerek, bu tabloyu kurtarmaya çalıştılar.

CHPli belediyelerde maaş krizi! Üsküdar Belediyesinde işçiler maaşını alamadı! Skandal durumu SMSle öğrendilerCHPli belediyelerde maaş krizi! Üsküdar Belediyesinde işçiler maaşını alamadı! Skandal durumu SMSle öğrendiler
CHP'li belediyelerde maaş krizi! Üsküdar Belediyesi'nde işçiler maaşını alamadı! Skandal durumu SMS'le öğrendiler

Kentsel dönüşüm durdu, spor merkezleri, havuzlar, parklar, millet bahçeleri, sosyal tesisler perişan halde, ilçe eserle değil toplanmayan çöplerle anılıyor, bilim merkezi, çocuk köyü gibi onlarca eser kapı duvar, sosyal destekler büyük oranda durduruldu ve en sonunda belediyeye haciz geldi. İstanbul'un en büyük ilçe belediyesi bütçelerinden biri işte böyle yönetiliyor!

Bu, CHP belediyeciliğinin özeti değilse nedir?

Üsküdar bunu hak etmiyor. Çok yazık

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