CHP’li Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’ni batırdı! Dil döküp borçlara taksit istediler

Türkmen, bir yılda haciz noktasına nasıl gelindiğini sorgularken şu ifadeleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

1 yılda ne yeni bir proje ne de başlanan bir eser var ama önce belediyenin gayrimenkulleri https://sahibinden.com'dan topluca satışa çıkarıldı, sonra çalışanların maaşları vaktinde ödenemez hale geldi.

Şimdi de başkanlık mobilyalarına kadar haciz geldi. Dün başkanlık makamına hacze gelen alacaklı vekillerine tüm gün dil dökerek, bu tabloyu kurtarmaya çalıştılar.

Kentsel dönüşüm durdu, spor merkezleri, havuzlar, parklar, millet bahçeleri, sosyal tesisler perişan halde, ilçe eserle değil toplanmayan çöplerle anılıyor, bilim merkezi, çocuk köyü gibi onlarca eser kapı duvar, sosyal destekler büyük oranda durduruldu ve en sonunda belediyeye haciz geldi. İstanbul'un en büyük ilçe belediyesi bütçelerinden biri işte böyle yönetiliyor!

Bu, CHP belediyeciliğinin özeti değilse nedir?

Üsküdar bunu hak etmiyor. Çok yazık