Başkan Erdoğan istedi AB Suriye’ye yaptırımları kaldırdı!

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da yaptığı açıklamada, Suriye'ye yaptırımları kaldırdı. Bu kararı almasında Başkan Erdoğan'ın etkili olduğunu anlattı. "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın talebi oldu. Suriye'deki yaptırımları kaldırdık" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan da kararın tarihi önemine dikkat çekerken, bu adımın diğer yaptırım uygulayan ülkelere de örnek teşkil edeceğini vurguladı.

AB de, bu yönde karar aldığını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından "Suriye'ye uyguladığımız ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.