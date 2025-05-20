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DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası DEM Parti siyasi parti turlarına devam ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 1,5 saat süren görüşme sonrası konuşan Özel, "Meclis'te bir komisyon kurulması fikrine, Devlet Bey'in dün yaptığı olumlu yaklaşım önemli." dedi.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 18:51 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 18:55
DEM Parti heyeti CHP’yi ziyaret etti

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Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti heyetinin siyasi parti turu sürüyor.

DEM VE CHP HEYETİ BİR ARAYA GELDİ
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. (AA)DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. (AA)

1 SAATLİK GÖRÜŞME
Heyetler Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumu masaya yatırdı. Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci eşlik etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. (AA)DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. (AA)

DEVLET BEY'İN DÜN YAPTIĞI OLUMLU YAKLAŞIM ÖNEMLİ
Görüşmenin ardından DEM Parti heyetini uğurlayan Özgür Özel, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili Meclis'te komisyon kurulmasına önerisine ilişkin soru üzerine de CHP olarak, komisyon kurulma fikrinin sahibi olduklarını belirterek, "CHP'nin yıllardır söylediği, Meclis'te bir komisyon kurulması fikrine, Devlet Bey'in dün yaptığı olumlu yaklaşım önemli. Ancak ne ben ne Devlet Bey'in ne de başka bir siyasi liderin, 'Komisyon şu kadar kişiden oluşsun, şöyle olsun' demesi, dayatılacak hususlar değil." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. (DHA)DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. (DHA)



Öte yandan Hatimoğulları da TBMM Grup Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye sürecin ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısına katılarak konuşma yaptı. (AA)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısına katılarak konuşma yaptı. (AA)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'de "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması teklifini son derece değerli bulduklarını ifade eden Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Yeni sürecin çözüm adresi Meclis'tir. Meclis'te 86 milyonun şahitliği ve temsil gücüyle barışı inşa etmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Meclis'te tam yetkilendirilmiş bir barış ve demokratik toplum çalışması yürütecek komisyona acilen ihtiyaç var. Bu komisyonla orta, kısa ve uzun vadede atılması gereken adımlar pekala belirlenebilir. Bu komisyon, hızlı ve etkin çalışabilmeli, ortak paydalar üzerinden kararlar alarak, bu kararları yasal zeminde hayata geçirmelidir. Bu komisyon hem barış ve demokratik toplum için yasal zeminler oluşturabilir hem de bu sürecin ilerleyen aşamalarını takip edebilir, tanıklık edebilir."

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