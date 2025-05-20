DEM Parti heyeti CHP’yi ziyaret etti

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti heyetinin siyasi parti turu sürüyor. DEM VE CHP HEYETİ BİR ARAYA GELDİ DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi 'nde bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. (AA) 1 SAATLİK GÖRÜŞME Heyetler Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumu masaya yatırdı. Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci eşlik etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. (AA)

DEVLET BEY'İN DÜN YAPTIĞI OLUMLU YAKLAŞIM ÖNEMLİ

Görüşmenin ardından DEM Parti heyetini uğurlayan Özgür Özel, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili Meclis'te komisyon kurulmasına önerisine ilişkin soru üzerine de CHP olarak, komisyon kurulma fikrinin sahibi olduklarını belirterek, "CHP'nin yıllardır söylediği, Meclis'te bir komisyon kurulması fikrine, Devlet Bey'in dün yaptığı olumlu yaklaşım önemli. Ancak ne ben ne Devlet Bey'in ne de başka bir siyasi liderin, 'Komisyon şu kadar kişiden oluşsun, şöyle olsun' demesi, dayatılacak hususlar değil." değerlendirmesinde bulundu.