Bilal Erdoğan Etnospor’u anlattı: Kültürel değerlerimizi yeni nesile aktarıyoruz

A Haber'in canlı yayınına katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 'Gelenek Ailede Başlar' teması ile düzenlenecek festivale 20 farklı ülkeden binin üzerinde sporcunun geleceğini açıkladı.

Kültürel sporları yaşatmak için uğraştıklarını ve batı ülkelerinin buna saygı gösterdiğini belirten Bilal Erdoğan, "Bu dünya barışına da katkı sağlayacak bir festival" dedi. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl da renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festivalde okçuluk, atlı sporlar ve yağlı güreş gibi geleneksel sporlar izlenebilecek. Ziyaretçiler ata binip ok atabilecek, çocuklar ve aileler için özel etkinlikler de yer alacak.



1 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Erdoğan, "Bir milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz. Çocuklar için de çok fazla eğlencenin olduğu bir mekan. Hanımlar için çok fazla el sanatlarının bir çok yeme içme alanlarının olduğu bir festival" dedi.