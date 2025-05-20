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Başkan Erdoğan 19 Mayıs'ta gençlerle buluştu!

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı: Medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa ‘Türkiye Yüzyılı’ damgasını vuracağına yürekten inanıyorum.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025
Başkan Erdoğan 19 Mayıs’ta gençlerle buluştu!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında gençliğe ve geleceğe güven ve övgüler yer aldı. Başkan Erdoğan mesajında şunları söyledi:

"Aziz milletim, kıymetli gençler; bugün Cumhuriyetimiz'in banisi Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşımız'ı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106'ncı yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletini her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz. Medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa 'Türkiye Yüzyılı' damgasını vuracağına yürekten inanıyorum."

Erdoğan mesajın, devamında şunları kaydetti: "Gençlerimize barış ve huzur dolu, yüksek teknolojilerle donatılmış, müreffeh bir ülke bırakma sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte el ele, kol kola yürüyoruz. Ecdadından devraldığı medeniyet mirasını daha da yüceltmek isteyen her bir gencimizi sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ EMANET EDECEĞİZ
Başkan Erdoğan, gençler ve milli sporcular ile 19 Mayıs Buluşması'nda bir araya geldi. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle dönükten sonra Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşacağız. En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz" dedi.

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